Almeida subraya que no se ha puesto en peligro la integridad física de personas en el escape de gas de Bernabéu

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este martes que se no se ha puesto en peligro la integridad física de ninguna persona en el escape de gas en el entorno del estadio del Santiago Bernabéu.

En declaraciones a los periodistas desde La Nave, Almeida ha informado de que el escape está"resuelto" y se ha abierto ya el tráfico en el paseo de la Castellana, que estaba cerrado entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, así como también el tránsito peatonal entre las plazas de Cuzco y Lima.

El importante escape de gas que se produjo esta mañana en la zona del estadio Santiago Bernabéu de Madrid se debió al pinchazo de una tubería en unas obras de pilotaje para ampliar unos aparcamientos de la zona."Se producido un escape de gas que no ha puesto en peligro la integridad física de las personas, pero que obviamente aconsejaba tomar precauciones y desde luego hasta que no estuviera cerrada la incidencia no reabrir el tráfico. Pero insisto, ya está reabierto el tráfico y ya se ha solucionado la incidencia", ha detallado.