La alcaldesa de Almería preside la Comisión de Sostenibilidad y Desarrollo Rural de la FAMP

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido la constitución de la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

En su intervención, ante los 21 representantes de las ocho provincias andaluzas, ha destacado la importancia "de contribuir a hacer más sostenibles e inteligentes nuestros pueblos y ciudades, contribuyendo desde el buen gobierno a diseñar y gestionar nuestro entorno".

Según informa el Ayuntamiento de Almería en una nota de prensa, Vázquez ha "tendido la mano" al resto de representantes públicos y les ha mostrado su disposición de dialogar "para alcanzar los objetivos previstos"."Debemos seguir apostando por la implementación de la estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con la finalidad que los municipios andaluces reduzcan el 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenten un 20% la parte de las energías renovables en la combinación energética de la UE, y logren el objetivo del 20% de eficiencia energética", ha valorado.

La alcaldesa y presidenta de esta Comisión ha apostado por "seguir poniendo en marcha medidas que ayuden a la reducción de las emisiones de gases invernadero en el transporte, edificación y los servicios públicos" así como por una "movilidad más eficiente para reducir al máximo el uso del vehículo en los cascos urbanos".

Igualmente, ha incidido en impulsar estrategias locales de Economía Circular, ya que "suponen una oportunidad y un reto para el desarrollo de actuaciones que favorezcan el aprovechamiento sostenible de los recursos"."En las localidades costeras, como es el caso de Almería, debemos seguir apostando por reforzar las estrategias de la Economía Azul como método sostenible de aprovechamiento de los recursos marinos", ha añadido.

María del Mar Vázquez ha pedido al resto de representantes "no perder de vista fenómenos como el despoblamiento rural", así como ha reclamado desarrollar campañas de sensibilización, formación y fomento de una cultura energética "porque ese es el mejor modo de combatir los efectos negativos del cambio climático.

Ha concluido asegurando que "sin desarrollo rural no habrá desarrollo urbano", convencida de que "si el campo se muere la ciudad no come", por lo que ha enfatizado "el papel fundamental que juegan los pequeños municipios" y ha colegido de ello que hay que "revisar el gasto e inversión pública, adecuándolos a los servicios que se deben prestar para mantener y contribuir al desarrollo del medio rural".

La creación de comisiones de trabajo la prevén los Estatutos de la FAMP para la elaboración de estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines de federación, y podrán proponer a la Comisión Ejecutiva de la FAMP la realización de todas aquellas actividades, previstas en los Estatutos como propia de la Federación.

Para este mandato, se ha acordado por la Comisión Ejecutiva que estas comisiones de trabajo se integren por una presidencia y vicepresidencia y por 19 vocalías designados por los grupos políticos sobre los criterios de participación acordados.