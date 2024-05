La Ampa del Conservatorio de Úbeda reclama a la Junta la nueva sede después de anunciarla "hace casi cuatro años"

La Asociación de Padres y Madres de Alumnado (Ampa) del Conservatorio Profesional de Música María de Molina, de Úbeda (Jaén), ha reclamado a la Junta de Andalucía que inicie la licitación de las obras para la nueva sede "después de haber pasado casi cuatro años" desde que anunciara que esta actuación estaba "programada".

La entidad ha lamentado que cada día que pasa ve "cómo la ejecución del nuevo centro se aleja, que solo sirve como promesa electoral" y se ven "ninguneados constantemente a base de promesas de inclusión de la construcción del centro en programas, en revisión de presupuestos o inclusión en presupuestos de la administración que no se ejecutan"."Observamos cómo los docentes tienen que desarrollar su labor educativa en condiciones que no son las más adecuadas y sufrimos cómo nuestros hijos se encuentran en un centro que no es el adecuado a los estudios en los que se encuentran matriculados", ha manifestado este jueves en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que, desde hace muchos años y debido al constante crecimiento, el Conservatorio está dividido en tres edificios: las antiguas casas consistoriales, sede principal que "carece de las mínimas medidas de accesibilidad"; el IES Francisco de los Cobos y el IES San Juan de la Cruz.

Por ello, se viene hablando de su ubicación en el Palacio de los Torrente, situado en la calle Montiel y propiedad de la Junta de Andalucía, unido a un inmueble municipal aledaño, con entrada por la calle Cervantes, cedido por el Ayuntamiento.

VAIVÉN DE DECLARACIONES

La Ampa Manuel de Falla ha recordado que el Consejo de Gobierno andaluz anunció en septiembre de 2020 que la construcción de la nueva sede estaba programada; en marzo de 2023, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, apuntó que se licitarían las obras "en los próximos meses" sin que se haya producido.

Detalló entonces que supondría una inversión de 4,7 millones de euros y que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) estaba culminando la actualización del proyecto de obras y de ejecución que se aprobó en 2022 para adaptarlo a los costes generados por la subida de precios.

Ha añadido que, en octubre de 2023, durante la presentación de los presupuestos autonómicos para este año, la Junta "indicó que a principios de año se iniciarían-licitarían las obras del Conservatorio María de Molina de Úbeda, que ascendían a seis millones de euros".

Ya el pasado abril y en respuesta a una pregunta en el Parlamento, la consejera afirmó que "se acaba de terminar una actualización de 4,7 millones de euros a algo más de seis millones de euros", si bien en el anexo de inversiones de APAE "solo aparece una inversión con código de proyecto 2024000941 de 200.000 euros"."Observando este vaivén de declaraciones y datos contradictorios, desde esta Asociación de Madres y Padres solicitamos, el 24 de abril, a la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo que se nos aclarase cual es la situación real del expediente, no obteniendo respuesta alguna", ha lamentado.

MÁS DE 560 ESTUDIANTES

De ahí que haya instado a la Junta a iniciar la licitación de las obras para "una institución educativa de gran importancia en la ciudad y su comarca", en la que se imparten enseñanzas elementales básicas y profesionales de instrumentos de cuerda, viento-madera, viento-metal, piano y percusión.

Tras precisar que el Conservatorio de Música María de Molina tiene en la actualidad 563 estudiantes y 71 profesores, ha recalcado el "gran perjuicio" que supone la dispersión de sedes. Entre otras cosas, el profesorado se ve obligado a cambiar de centro (sobre todo en las especialidades con un solo docente). Aunque son pocos, gracias a la labor de la Jefatura de Estudios, se ha referido a los 15 minutos a pie que hay entre la plaza Primero de Mayo y el IES San Juan de la Cruz."En la especialidad de percusión, el alumnado de enseñanzas básicas tiene que cambiar obligatoriamente (15 minuto a pie), ya que es la única aula que el centro se puede permitir, gracias al ahorro de varios años), se encuentra en la Plaza 1o de Mayo", ha agregado la Ampa.

El hecho de que se comparta centro "también supone molestias" para los IES, con "la imposibilidad de desarrollar actividades extraescolares en horario de tarde y con todas las aulas ocupadas por instrumentos" del Conservatorio.

ESPACIOS NO ACONDICIONADOS

Además, "no están condicionadas ni acústicamente, ni desde el punto de vista del material". "Son aulas de institutos, con el consiguiente malestar que se producen en las aulas colindantes y la reverberación que padecen los docentes a lo largo de toda la tarde. En la formación de Prevención de Riesgos Laborales se indica qué medidas se deben aplicar en este centros educativos pero no se llevan a cabo", ha dicho.

A ello ha sumado otras cuestiones como la falta de aulas de ensayo y de partida presupuestaria para "dotar a todas las especialidades con el material necesario y fundamental" o que las tutorías deben repartirse entre los tres centros.

En ellos hay tres ordenanzas en turno de mañana y tarde. "Por las mañanas no hay ordenanza y cuando falta alguno, el equipo directivo asume el trabajo", ha comentado la asociación, no sin valorar la "ayuda" que también presta en el ámbito administrativo al tener un solo profesional.