Amplían el recorrido del autobús 21 para atender las demandas de los vecinos de Albayda

El Ayuntamiento de Granada va a ampliar a partir del lunes el recorrido de la línea 21 del autobús urbano con el fin de mejorar el servicio y atender una demanda de los vecinos del barrio de Albayda. Según ha explicado la concejal de Movilidad, Ana Agudo, que dará a conocer la media en la Junta de Distrito de Beiro, el futuro trayecto se prolongará por la calle Alcalde Díaz Berbel y la Avenida Federico García Lorca, en las que se crearán dos nuevas paradas."Se va a proceder al reajuste del recorrido de la línea en su extremo este, desde la estación de autobuses hasta la llegada a su cabecera en el barrio de Albayda --último tramo de línea en Avenida Juan Pablo II y calle Iznalloz-- pasando a realizarse por calle Alcalde Díaz Berbel y la Avenida Federico García Lorca, pero manteniendo la cabecera actual, para no afectar a los usuarios del servicio", ha detallado, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota."De este modo, atendemos la solicitud de la Junta Municipal de Distrito Beiro y de la plataforma vecinal Avenida Federico García Lorca". Esta ampliación, que no supone un coste económico adicional, se adopta tras constatar que el trazado por el que discurre actualmente la línea 21 del autobús no logra atender las nuevas demandas generadas en esta zona de extensión de la ciudad debido al aumento del parque de viviendas ejecutadas en la zona más próxima a la GR-30."De forma paralela al aumento de vecinos, se ha producido un incremento del tránsito de vehículos privados debido a la oferta comercial que está dinamizando el barrio", ha explicado Agudo, "y esto repercute en el volumen de usuarios de esta línea, que ha ido aumentando gradualmente hasta situarse en torno a los tres 3.600 viajeros en días laborables, lo que ha supuesto 1,2 millones en 2023".

Entre los beneficios de este ajuste del recorrido, la responsable de Movilidad ha destacado especialmente que se atiende a las nuevas demandas "de un barrio en expansión como es Albayda", a la vez que se mantienen los horarios y frecuencias actuales de la línea, el número de coches asignado al servicio y el coste económico."Con el trazado propuesto se realizan 57 metros adicionales por expedición, que se pueden asumir con la optimización de los recursos actuales y con el incremento de viajeros previsto por demanda inducida", ha avanzado.

La implantación del nuevo trayecto supone también la supresión de las paradas existentes actualmente en la calle Iznalloz y Avenida Juan Pablo II --frente al Parque de Bomberos Norte-- se ofrecerán alternativas accesibles y próximas a estas localizaciones, según ha informado la edil."No se generan afecciones significativas a los usuarios de estas paradas --de dos y 12 viajeros de promedio al día, respectivamente-- ya que se han previsto otras paradas a las que pueden acceder en un radio de entre 110 y 200 metros como máximo", ha concluido.

La línea 21, cuyo trayecto contempla el eje Parque de las Ciencias-Centro-Estación de Autobuses, corresponde a la red principal de transporte urbano colectivo de Granada por conectar la zona norte y sur de la ciudad de Granada a través del eje Avenida de la Constitución-Gran Vía de Colón.

Agudo ha enmarcado esta iniciativa en el proyecto de optimización y mejora de los itinerarios de los autobuses urbanos puesta en marcha desde el Ayuntamiento con el fin de impulsar el uso del transporte público. En este sentido, la ampliación de la línea 21 se suma a la modificación del itinerario del 33 (Cenes de la Vega-Estación de Autobuses) a su paso por la Lancha de Genil, anunciada la semana pasada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.