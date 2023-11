La defensa de Ana Hermoso señala que la interventora y el secretario avalaron los pagos indagados

Manuel Pérez Peña, abogado defensor de la exalcaldesa popular de Bormujos Ana Hermoso, para la cual la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por presunta malversación al abonar a la plantilla municipal una supuesta "productividad injustificada" destinada a "eludir" intencionadamente la supresión estatal de la paga extraordinaria de Navidad de 2012; ha expuesto este miércoles que la interventora y el secretario general del Ayuntamiento han avalado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla los mencionados pagos.

El letrado ha manifestado, ante el escrito de acusación de la Fiscalía, elevado al mencionado juzgado, que en las actuaciones figuran los testimonios de los funcionarios habilitados nacionales que en aquellos momentos estaban al frente de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento de Bormujos.

Según sus palabras, la interventora habría manifestado en sede judicial que respecto a las citadas productividades para la plantilla, "hubo un reparo formal, pero no legal", por no estar suficientemente justificado el pago, --que la Fiscalía señala como un supuesto método encubierto de abonar de manera "fraccionada" la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que había suprimido el entonces Gobierno central del PP--; pero tal reparo era levantado en los plenos al apoyar en las diferentes sesiones el conjunto de la Corporación local, incluido el PSOE, denunciante del asunto, los decretos municipales de alzamiento de reparo."Si no hay reparo legal, no hay delito", ha dicho avisando de que pesa jurisprudencia sobre el asunto, agregando además que el secretario general del Ayuntamiento declaró de su lado ante el juzgado que era posible acometer los pagos siempre que hubiese presupuesto para ello y el Ayuntamiento contaba con un máximo de 300.000 euros, gracias al "superávit" del que gozaba.

SU ABOGADO DICE QUE "NO ERA UNA PAGA EXTRA ENCUBIERTA"

Especialmente, el abogado defensor de la exalcaldesa ha expuesto que ambos altos funcionarios cobraron estas productividades y "ninguno de ellos" ha optado por devolver dinero alguno, así como tampoco el funcionarios municipal responsable del área de Personal, porque "no era una paga extra encubierta".

En el escrito de acusación de la Fiscalía, emitido el pasado 26 de septiembre, adelantado por la edición andaluza de ElDiario.es y recogido por Europa Press, se detalla que los hechos se remontan a 2012, cuando la popular Ana Hermoso era la alcaldesa de Bormujos, año en el que el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy promulgó un decreto ley suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad de ese año para los empleados de todo el sector público, en el marco de las intensas medidas de austeridad implantadas por los populares ante las consecuencias de la gran crisis financiera mundial desencadenada a partir de 2008.

Merced a dicho decreto ley, según indica la Fiscalía, la ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año pergeñada por el Gobierno central del PP dispuso que para el ejercicio en cuestión, las retribuciones del personal del sector de las administraciones públicas no debían experimentar incremento alguno respecto a las de 2011, extremo aplicable a todos los conceptos "salariales y extrasalariales, así como a los gastos de acción social"."CLARA INTENCIÓN DE ELUDIR LAS NORMAS"

En ese marco, según el Ministerio Público, la acusada "con la clara intención de eludir tales normas", ordenó al departamento de personal del Ayuntamiento que creara "un subcomplemento de productividad a partir del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2012 una sexta parta de lo que les hubiera correspondido por la paga extra suprimida" por el Gobierno central, dictando ella misma una resolución para "encubrir los pagos fraccionados de la paga de Navidad" y ordenando "el abono a los empleados en concepto de complemento de productividad, no justificada, del importe de la paga extraordinaria ya referida", con un desembolso total de 169.678 euros.

Es más, según la Fiscalía, ya en 2014, cuando el Gobierno central aprobó"la recuperación de los importes dejados de percibir por la paga extraordinaria suprimida", el Ayuntamiento de Bormujos "dictó las oportunas resoluciones por las que desembolsó" otros 119.162 euros en favor de la plantilla municipal y respecto a la paga extra suprimida, con lo que "se produjo un doble ingreso" a los empleados municipales.

PETICIÓN DE CONDENA

Dado el caso, la Fiscalía reclama para Ana Hermoso cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación, así como cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y la obligación de indemnizar con 169.678 euros al Consistorio "por la cantidad destinada a la productividad no justificada".

En 2016, recordémoslo, la Audiencia de Sevilla condenó a seis meses de cárcel a Ana Hermoso por un delito de cohecho después de que el empresario Jesús Calvo Soria le regalara un bolso de Loewe en "agradecimiento" a su apoyo a la moción de censura consumada en 2005 en el Ayuntamiento de Bormujos para expulsar al PSOE de la Alcaldía y devolver el poder al independiente Baldomero Gaviño, si bien en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló dicha condena y absolvió a Hermoso, dada la prescripción del delito enjuiciado.