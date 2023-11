La hija de Ana Orantes la recuerda como una "adelantada" a su tiempo y pide más medios contra la violencia

El recuerdo a Ana Orantes, la vecina de Cúllar Vega (Granada) que fue asesinada el 17 de diciembre de 1997 por su exmarido tras denunciar en televisión los años de maltrato que había sufrido, ha protagonizado el acto institucional de la Diputación granadina con motivo del 25N casi 26 años después de aquel asesinato que supuso un antes y un después en la sensibilización de la sociedad contra la violencia de género.

Su hija, Raquel Orantes, ha sido la encargada de leer el manifiesto oficial de las diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a las puertas de la Diputación, en un acto con miembros de la corporación provincial y técnicos y empleados de la institución, con su presidente, Francis Rodríguez, al frente.

Orantes también ha reconocido que ha dedicado muchos textos a su madre, entre ellas una carta en que expone que, nacida en 1937 en "su calle Elvira" de Granada, podría haber cumplido 86 años este 2023 y que, como "adelantada" a su tiempo y "moderna de la vida", quizá se habría atrevido a cubrir sus canas con "un rosa y un lila", canturreando sus "cancioncillas"."Leemos este manifiesto con la firme convicción" de que "con voluntad política" y social "lograremos erradicar" la violencia machista, que es "sistémica" y "por todas la Ana Orantes del mundo" y para que no haya "ni una más"."Quiso aprender porque quería estampar su firma en el DNI" para que no le "emborronaran el dedo con aquella tinta que además de mancharle la piel, le manchaba el alma y su orgullo", ha añadido la hija de Ana Orantes, que siempre quiso "dejar su huella" como un mensaje de "aquí estoy" y "existo aunque me anulen".

El manifiesto hace hincapié en que el número de víctimas asesinadas en lo que va de año ya supera la cifra de 50 mujeres en 2022, "presagio de un fatídico" 2023. También llama la atención sobre "el discurso de odio misógino" que se extiende por Internet, y en las prácticas crecientes de "pornografía de venganza" o "coerción sexual por depredadores"."La perduración de determinadas tradiciones en la sociedad rural propicia un mayor grado de normalización y dificultad en el reconocimiento de las conductas machistas, lo que limita las denuncias. A ello hay que sumar otros factores como aislamiento y dispersión de los recursos, la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas. Todo nos lleva a considerar que, en las zonas rurales, las mujeres víctimas de la violencia de género, tienen mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida", agrega.

A preguntas de los periodistas, Raquel Orantes ha llamado a reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha indicado que "está un poco resquebrajado" y hace necesario "volver a unir filas", apostando también por la educación en valores y el apuntalamiento de la sensibilización en las nuevas generaciones.

Ser víctima conlleva "días malos" y "muy malos", ha señalado Orantes, recordando que, en el momento del asesinato de su madre, ella y sus hermanos se sintieron "muy desemparados", sin medios económicos ni psicológicos, y teniendo que oír que un ministro dijera que era "un caso aislado".

Por eso ha llamado a la necesidad de reforzar la protección del entorno de la víctima y que la sociedad les muestre su apoyo, siempre con el "legado", la "memoria" y el "referente" que significa Ana Orantes.

HIJA PREDILECTA DE LA PROVINCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado a la familia que propondrá que la corporación provincial reconozca como Hija Predilecta a Título Póstumo de la Provincia a Ana Orantes, al objeto de "visibilizar" a una de sus "grandes luchadoras" en los últimos años. Su hija ha señalado que es "un honor inmenso" pues "el único consuelo" que pueden tener es que su "legado" siga "adelante".

Para Rodríguez, es necesario "seguir trabajando para erradicar la violencia machista", reconociendo que algo están "haciendo mal" las instituciones cuando año tras año sigue creciendo el número de víctimas de violencia machista.

Para la Diputación, el de este viernes es un día de especial importancia por la lectura de Raquel Orantes, "la hija de la gran luchadora" que fue su madre, víctima de "la agresión más infame" y "dentro de su propia casa". "Su madre también estará tan orgullosa" como los demás, ha añadido el máximo responsable de la institución provincial.