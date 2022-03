Andalucía sólo hará pruebas de Covid a casos graves, mayores de 60, inmunodeprimidos, embarazadas y personal sanitario

Andalucía se adentra en una nueva forma de gestionar la pandemia. Desde este lunes, sólo se realizan pruebas diagnósticas de Covid-19 a pacientes que presenten síntomas graves, a mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, embarazadas y al personal del ámbito sanitario y sociosanitario. Se trata de la principal consecuencia de la nueva estrategia de vigilancia y control de la pandemia aprobada la pasada semana por la Comisión de Salud Pública.

La Consejería de Salud y Familias adopta las medidas pactadas entre el Gobierno y las comunidades, pero mantiene además los cribados en los centros hospitalario para aquellas personas que vayan a realizarse algún tipo de intervención o sean ingresos por urgencias, independientemente de la causa de dicho ingreso. Esta práctica permite afirmar, por ejemplo, que el 60% de los ingresados con Covid en la comunidad, según dijo Jesús Aguirre el pasado viernes, no están hospitalizados por el SARS-CoV-2, sino por otra patología

Según explica Salud en un comunicado, los cambios en la estrategia respondena "a los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población", lo que ha determinado un cambio en la epidemiología del Covid-19 que "apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de Covid-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables".

Sin cuarentena para contactos ni casos leves

Para el resto de la población la situación cambia radicalmente. Los casos confirmados que presenten síntomas leves o sean asintomáticos no realizarán aislamiento. Además, los contactos estrechos no realizarán cuarentena. No obstante, la Consejería de Salud recomienda a estas personas medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables. Además, en ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios, se podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control.

Otro de los cambios es el periodo de notificación de los datos disponibles, que pasará de un informe diario a dos semanales, que se publicarán los martes y los viernes. La estrategia que pone en marcha todos estos cambios es "reversible", como ha explicado el propio Juanma Moreno durante una comparecencia en Málaga este lunes. Seguirá así mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control nuevas.

Por otro lado, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido al Ministerio de Sanidad que “se valore la aprobación por la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública la inoculación de la cuarta dosis en los centros residenciales de mayores ante la especial vulnerabilidad de estas personas y el aumento mantenido de incidencia acumulada en las franjas de mayor edad”.