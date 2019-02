Primer 28-F del cambio andaluz

Andalucía celebrará este jueves el primer 28-F con un Gobierno no socialista al frente de la Junta desde que se instaurase la autonomía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pronunciará un discurso en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla, al término del acto de entrega de las medallas de la comunidad; antes, en el Parlamento, lo habrá hecho su presidenta, Marta Bosquet, de Ciudadanos. Los parlamentarios de Vox han anunciado que irán a los dos actos, porque se sienten "orgullosos" de ser andaluces, lo que no les impide que sigan reclamando la devolución de las competencias de educación y sanidad al Gobierno central.

Durante la campaña electoral, Vox solicitó que el día de la comunidad se trasladase al 2 de enero para conmemorar la Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos. Su portavoz ha declarado que estas peticiones no son contradictorias con la celebración del 28-F, fecha con la que se conmemora el referéndum por un autogobierno pleno.

El portavoz adjunto de este partido en el Parlamento, Rodrigo Alonso, ha señalado que "Andalucía no es la Junta". "Somos andaluces y amantes de nuestra tierra", ha declarado, a la vez que ha añadido que Andalucía "es cultura, patrimonio, turismo y una tierra maravillosa", lo que no quiere decir, que no estén "en contra de determinadas circunstancias". "A través de las autonomías se están creando 17 miniestados y se está abusando de los ciudadanos creando una administración con gastos superfluos y competencias duplicadas", por lo que ha abogado por la devolución de competencias.

Andalucía estrena este jueves un 28-F inédito, aunque los dos actos más institucionales del día se celebrarán de acuerdo con el guión anterior. Juanma Moreno y su Gobierno sólo hace cinco semanas que están en sus cargos, de ahí que tampoco se hayan querido introducir unos cambios que sí llegarán en la edición del próximo año. hasta que Juan Ignacio Zoido no llegó a la presidencia del PP tras la dimisión de Javier Arenas, los dirigentes populares no asistían al acto que se celebra en el Maestranza. Sí al del Parlamento. Juanma Moreno ha ido todos los años.

El próximo viernes se cumplirán cinco años desde que Juanma Moreno se convirtió en presidente del PP en un congreso extraordinario. Al poco tiempo de llegar, Susana Díaz convocó elecciones y los populares obtuvieron 33 escaños. Tres años después, en diciembre pasado, Juanma Moreno articuló una mayoría suficiente para gobernar con una alianza en el Gobierno con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox.

La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, se lamentó de que éste sea el primer 28-f que se celebra con un Gobierno que se apoya que pide la devolución de las competencias al Estado. Vox es partidario de deshacerse de las materias de educación, sanidad y justicia, lo que dejaría al Gobierno autonómico reducido a menos de la mitad. Los socialistas sí participarán en los actos de este jueves.

El Gobierno del PP y de Ciudadanos aprobó este martes una declaración institucional en el que se comprometían con el desarrollo del autogobierno y en el que señalaban al independentismo catalán como el mayor enemigo que, en estos momentos, tiene la España de las autonomías.