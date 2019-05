Andalucía Diversidad pide la retirada del libro de Edelvives que explica el modelo de familia.

En el Día Internacional de las Familias, que se celebra hoy, 15 de mayo, la Federación andaluza de asociaciones LGBTI, Andalucía Diversidad, exige la retirada de un libro de la editorial Edelvives, en el que se explica el modelo familiar “de un modo tan reducionista que solo acoge el modelo tradicional de padre, madre e hijos, no da cabida a la diversidad familiar existente y, por supuesto, ninguna visibilidad al colectivo LGBTI”, ha señalado Antonio Ferre, Presidente de Andalucía Diversidad.

El manual educativo, que es usado para que los niños y niñas en edades comprendidas de cero a tres años, es decir, los pequeños que acuden a los centros de educación infantil (guarderías) cuenta con unas imágenes explicativas de lo que es una familia en donde solo aparecen los roles tradicionales de la misma encarnados por una mujer como madre, un hombre como padre, unos abuelos -también hombre y mujer- y unos hermanos, “la diversidad está totalmente invisibilizada, de manera que los pequeños solo pueden ver el modelo tradicional de familia, va a ser el único que van a interiorizar, naturalizar y aceptar, dejando de la lado al resto de los modelos familiares, tales como las monopatentales o las homoparentales”, continúa Ferre.

En una jornada como la de hoy, en la que se celebra la importancia de la institución familiar como pilar de la sociedad y de las relaciones sociales y afectivas, y en pleno siglo XXI, no es de rigor que aún se siga perpetuando la idea de que solo hay una forma válida de unión familiar, “las familias las forman el cariño, el respeto, la ayuda mutua, los lazos de amor y solidaridad, y esto admite muchos modelos diferentes y todos igual de válidos”.

Para la Federación andaluza LGBTI, “si no educamos a nuestros menores en esta idea positiva de diversidad y solo les enseñamos una única opción, no solo estamos obviando la realidad existente, sino que aquellos pequeños cuya realidad sea diferente no se van a ver representados y, por tanto, serán marginados. Como sociedad justa e igualitaria, no podemos permitirlo”, finaliza su presidente.

Encuentro con Marta Bosquet

Representantes de la Federación andaluza de asociaciones LGBTI, ANDALUCÍA DIVERSIDAD, entre ellos, su presidente, Antonio Ferre, mantenían ayer un encuentro con la Presidenta del Parlamento de Andalucía, la almeriense Marta Bosquet, a fin de mantener un primer y fructífero contacto y trasladarle sus inquietudes en torno al colectivo LGBTI de la comunidad.

“Ha sido un encuentro muy cordial en el que la presidenta ha mostrado un talante de buena disposición y colaboración. Para que nuestra labor sea completa y efectiva precisamos de la implicación de las instituciones públicas andaluzas, y el Parlamento es su máxima expresión”, ha manifestado Ferre al término del encuentro.

Durante el mismo, Andalucía Diversidad ha insistido en la necesidad de que las leyes referentes al colectivo LGBTI sigan su buena marcha y cuenten con un reglamento y dotación económica suficientes, especialmente la aprobada hace año y medio -Ley 8/2017- que versa sobre las personas LGBTI y sus familiares, “se trata de una ley que gozó en su aprobación de la unanimidad de todos los grupos políticos de la Cámara, queremos que esto siga siendo así, aunque sabemos que, tras las elecciones autonómicas del diciembre pasado, han entrado voces discordantes que tienen un discurso contrario, que suena a tiempos de antaño y que se alejan de la igualdad de derechos y del respeto a nuestro colectivo”.

Finalmente, durante la reunión, la Federación ha dado a Bosquet un avance de los datos recabados por el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia relativos al estado de la Lgtbifobia y los delitos de odio en nuestra comunidad que serán presentados de manera oficial próximamente.