Andalucía recibirá entre septiembre y octubre la cuarta dosis de vacuna contra el covid

Andalucía recibirá entre septiembre y octubre la cuarta dosis de vacunas frente a la covid-19, de manera que comenzará a inyectarla a las personas mayores de 60 años en otoño, según ha explicado el director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía, David Moreno.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha detallado que estas nuevas vacunas incluirán la variante Omicron y ha apuntado que estos sueros contra la covid serán "como las de la gripe" y "cada otoño tendremos una vacuna adaptada a la variante que esté circulando".

Moreno ha señalado que los diferentes indicadores y tasas en la población del coronavirus "siguen bajando", aunque ha advertido de que "no se sabe cómo será su comportamiento en verano", ya que "puede haber oscilaciones u ondas" porque "queda mucho verano".

En este sentido, ha apuntado que ya no se trata de olas de contagiados y hospitalizados como al principio de esta epidemia, sino que son "pequeñas ondas" y "esos picos ya no los vamos a ver". No obstante, ha indicado que "algunos países europeos están peor que nosotros" porque no han llegado al nivel de cobertura de aquí. "En Andalucía los mayores tienen dosis de recuerdo", ha subrayado.

Por último, preguntado por la nueva variante Centaurus, Moreno ha explicado que es "cuestión de tiempo que llegue a Europa" porque, "por experiencia, la variante que llega se transmite más que la anterior y le hace ganar allí donde llega".