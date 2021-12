Andalucía plantea la reducción de la cuarentena de los contactos de positivos de Covid

La pandemia de Covid-19 está siendo distinta en esta sexta ola y por esa razón el Gobierno andaluz quiere abordarla de forma distinta. A la ausencia casi total de restricciones en el momento con mayor número de casos registrados hay que sumar ahora la propuesta de retocar las cuarentenas que deben guardar los contagiados o sus contactos estrechos. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se mostró a favor de revisar esta práctica, como ya se ha hecho en EEUU y como se está planteando en países europeos como Italia. “Esta sexta ola es distinta”, ha insistido este martes el político cordobés, que admitió que la reducción del tiempo de aislamiento será uno de los asuntos a tratar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra este miércoles.

Hay varias razones que llevan a estudiar cambios en esta práctica, que se ha mantenido prácticamente inalterada desde que se pasó de los 14 días iniciales a los 10 que se prescriben hoy. En Italia, por ejemplo, la posibilidad de bajar a tres o cinco días el confinamiento de los infectados es un intento por evitar el colapso ante el alto número de casos registrados al abrigo de la expansión de la variante ómicron, mucho más contagiosa pero, según indican algunos estudios, menos virulenta.

Aguirre reconoció que está sobre la mesa la reducción de los encierros de las personas que hayan estado en contacto con un positivo y que no tengan síntomas, pero en la reunión de hoy se abordará incluso la posibilidad de reducir a cinco o siete días el confinamiento de los contagiados asintomáticos, como han decidido en los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de EEUU.

Aguirre recordó que esta decisión es compartida entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades. Además, debe pasar por los expertos de la comisión de Salud Pública antes de su aprobación definitiva, por lo que no será una decisión inminente. El titular andaluz de Salud habló también de la posibilidad de dejar de hacer pruebas “a todo el mundo”, es decir, a todos los contactos de un positivo tengan o no síntomas de Covid 19 y estén vacunados o no. Según Aguirre, los sanitarios andaluces han hecho 250.000 pruebas diagnósticas.

Esto supone un millón de test en un mes –en el que las vacaciones de Navidad provocan aún más carestía de personal en el SAS–, lo que eleva la presión sobre las plantillas de sanitarios. “Hay que valorar si ha sido eficiente”, continuó el consejero de Salud, uno de los primeros gestores del país en pronunciarse a favor de estos cambios en la gestión de la sexta ola de forma pública junto con el viceconsejero de Salud de Madrid.

Mientras se toman decisiones en este sentido, Aguirre recordó que Salud ha puesto en marcha 91 puntos de autotest para descongestionar la Atención Primaria y aseguró que desde el pasado 31 de octubre se han contratado a “más de mil enfermeras” para agilizar el diagnóstico. “Se mantuvieron todos los contratos en Atención Primaria”, respondió, cuestionado por los despidos de 8.000 sanitarios que se produjeron en la citada fecha. Aguirre informó de que su departamento ha solicitado la incorporación de 90 militares más para los equipos de rastreos y que ha solicitado al Ministerio de Defensa 90 equipos de vacunación que se distribuirán por la comunidad para agilizar la inoculación de terceras dosis y de vacunas pediátricas.

Sevilla, Málaga y Córdoba pasan a nivel dos

El titular de Salud también anunció los cambios en los niveles de alerta dentro del semáforo andaluz, que, sin embargo, no van asociados al endurecimiento de las restricciones. Sevilla, Córdoba y Málaga han pasado al nivel 2, lo que indica que la tendencia de contagios y de presión hospitalaria va en alza. El próximo 4 de enero los expertos decidirán si es necesario aplicar nuevas limitaciones, aunque en la Junta no están por la labor de reducir horarios en hostelería ni ampliar toques de queda como están haciendo otras comunidades.

“Hay que hacer un esfuerzo más y la responsabilidad personal es decisiva para acabar con el virus”, dijo ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que sí reclamó a los ayuntamientos prudencia y “sentido común” en las celebraciones de esta segunda mitad de la Navidad. El también consejero de Presidencia aludió a las cabalgatas de reyes magos y a las fiestas propias de la Nochevieja.

“Tienen que tomar la decisión más correcta”, insistió Bendodo, que no aludió a las recomendaciones que la Junta ya hizo la pasada semana y que consisten en apostar por las grandes avenidas para las cabalgatas y por el uso de la mascarilla en aglomeraciones, algo que es obligatorio además desde el pasado 24 de diciembre tras la decisión que tomó el Consejo de Ministros del pasado día 23.