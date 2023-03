Andalugeeks, una comunidad cooperativa que pone el 'andalûh' al alcance de cualquiera

Hablar en andaluz, para la mayoría de los que hemos nacido y vivido por tantos años en esta tierra, es algo mecánico, tan natural como dar un paso adelante cuando quieres andar un camino. Es el modo de comunicación en el que nos hemos socializado. Sin embargo, para dar el salto a la expresión escrita, a dejar impreso o teclear del mismo modo que nos contamos la realidad de modo oral, el trabajo comienza a ser más confuso y complicado. La comunidad de andalugeeks pretende facilitar, a través de todas las herramientas a su alcance, la manera de superar esa barrera.

Félix Ontañón cuenta que cuando nació la EPA (Êttandâ pal andalûh) allá por 2018, a un grupo de informáticos, diseñadores y otros expertos en social media y TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "nos gustó tanto el uso del andaluz escrito que decidimos juntarnos para ayudar en su desarrollo a través de aplicaciones informáticas. Ese es el germen de la comunidad de andalugeeks. Nuestra hipótesis de trabajo era que con herramientas que asistan a los usuarios para acercarlos al andaluz escrito, la gente lo iba a adoptar", explica.

"Estamos completamente desbordados, en el buen sentido. Empezamos con tres personas en la asociación y ahora somos 18 los que contribuimos con códigos para nuestras aplicaciones. La comunidad de aprendizaje de Telegram cuenta con 750 personas y las descargas se cuentan por miles. Con cada paso que damos, esto no deja de crecer y crecer".

El informático argumenta que los andaluces del siglo XXI "ya no tienen los problemas de alfabetización" que arrastraban anteriormente, "están alfabetizados incluso digitalmente", en referencia a las críticas que recibe la propuesta ortográfica andaluza de la EPA. "Pueden hablar en andaluz, en perfecto castellano, en inglés o en francés, adquirir nuevas habilidades lingüísticas no es un problema para el andaluz actual". La demanda no es solo una necesidad de expresarse de modo natural, defiende, sino también de "preservar manifestaciones culturales genuinamente andaluzas como el carnaval, el flamenco o la copla. Una letra como la bienpagá, si la recoges en castellano como la bien pagada, no estás recogiendo perfectamente una manifestación que ha sido creada en lengua andaluza. Pagada es una palabra trisílaba y llana, frente a pagá que es bisílaba y aguda, no entra ni en métrica ni en rima al escribirla 'correctamente' en castellano", desgrana Ontañón. "El que no quiera usarla, que no lo haga, pero queremos contar con la EPA porque supone dignificar y dar capacidad de estudio y protección".

Herramientas digitales desarrolladas

Los desarrolladores tecnológicos que han creado la oferta de aplicaciones al servicio de la EPA son voluntarios. Cada uno propone una iniciativa en la que le interesa trabajar o los contenidos que quiere traducir y así han ido ampliando los servicios disponibles.

Ontañón explica que "desarrollamos las herramientas que cualquier persona espera usar en una lengua en el mundo digital". El primer paso fue la creación del Trâccrittôh Andalûh. No es un traductor, se trata de transcribir, pero el funcionamiento sí que es similar. En un recuadro se pone el texto en castellano y automáticamente te lo transcribe en andalûh al lado. "Así la gente que no sabía escribir por sí misma en andaluz, puede hacerlo desde que desarrollamos esa herramienta".

El siguiente paso fue dirigido a aquellos usuarios que sí escribían ya en andaluz pero sufrían la autocorrección del teclado en castellano. Para evitarlo, los desarrolladores crearon el Teclao Andalûh, un teclado digital para dispositivos móviles que en lugar de ejecutar la autocorrección en castellano, lo hace en andaluz EPA.

La comunidad de andalugeeks continuó ampliando herramientas con el desarrollo de pluggins para tener en andaluz aplicaciones de ofimática como Libreoffice, Google drive, así como navegadores web para convertir cualquier página en castellano con un solo clic a la ortografía andaluza. La wikipedia tampoco ha escapado de la transformación de andalugeeks.

Algunas iniciativas periodísticas como noticiasdealmeria.com quisieron dar un paso más. Los informáticos de la comunidad han facilitado de modo gratuito y desinteresado que el medio pueda ofrecer la posibilidad en una pestaña de 'leer en andaluz' todo el contenido de la cabecera, sin necesidad de que el usuario se tenga que descargar nada.

Juegos traducidos al andaluz

El videojuego más jugado de la historia, explican desde la comunidad, también está traducido al andaluz. "La empresa propietaria de Minecraft aceptó nuestra propuesta y ahora el andaluz está entre los idiomas que se pueden elegir en las opciones del juego". Pero no es el único juego transcrito: Rayman, el Super Mario Bross 3 (ha sido la herramienta incorporada de modo más reciente, el pasado 28 de Febrero) o el Wordle, el juego viral que cuenta con su versión en andaluz con retos diarios, en el que hay que descubrir la palabra en seis intentos. Es un clon del Wordle español, una versión abierta que fue liberada como software de código abierto y en base a él han desarrollado la versión andaluza.

Desde andalugeeks invitan a usar sus herramientas y a sumarse a la comunidad de telegram (Aprende Andalûh) para aprender de modo más eficaz a través de este canal.