Andaluheeks, una comunidá cooperatiba que pone el 'andalûh' al arcançe de cuarquiera

Ablâh en andalûh, pa la mayoría de lô que emô naçío y bibío por tantô añô en êtta tierra, êh argo mecánico, tan naturâh como dâh un paço adelante cuando quierê andâh un camino. Êh er modo de comunicaçión en er que nô emô çoçialiçao. Çin embargo, pa dâh er çarto a la êppreçión êccrita, a dehâh impreço o tecleâh der mîmmo modo que nô contamô la realidá de modo orâh, er trabaho comiença a çêh mâh confuço y complicao. La comunidá de andaluheeks pretende façilitâh, a trabêh de toâ lâ erramientâ a çu arcançe, la manera de çuperâh eça barrera.Ablâh en andalûh, pa la mayoría de lô que emô naçío y bibío por tantô añô en êtta tierra, êh argo mecánico, tan naturâh como dâh un paço adelante cuando quierê andâh un camino. Êh er modo de comunicaçión en er que nô emô çoçialiçao. Çin embargo, pa dâh er çarto a la êppreçión êccrita, a dehâh impreço o tecleâh der mîmmo modo que nô contamô la realidá de modo orâh, er trabaho comiença a çêh mâh confuço y complicao. La comunidá de andaluheeks pretende façilitâh, a trabêh de toâ lâ erramientâ a çu arcançe, la manera de çuperâh eça barrera.

Félî Ontañón cuenta que cuando naçió la EPA (Êttandâ pâh andalûh) ayá por 2018, a un grupo de informáticô, diçeñadorê y otrô êppertô en çoçiâh media y TICs (Tênnolohíâ de la Informaçión y la Comunicaçión) "nô gûttó tanto el uço del andalûh êccrito que deçidimô huntânnô pa ayudâh en çu deçarroyo a trabêh de aplicaçionê informáticâ. Eçe êh er hermen de la comunidá de andaluheeks. Nuêttra ipóteçî de trabaho era que con erramientâ que açîttan a lô uçuariô pa açercâl-lô al andalûh êccrito, la hente lo iba a adôttar", êpplica.

"Êttamô completamente dêbbordáô, en er guen çentío. Empeçamô con trêh perçonâ en la açoçiaçión y aora çomô 18 lô que contribuimô con códigô pa nuêttrâ aplicaçionê. La comunidá de aprendiçahe de Telegram cuenta con 750 perçonâ y lâ dêccargâ çe cuentan por milê. Con cá paço que damô, êtto no deha de creçêh y creçer".

El informático argumenta que lô andaluçê der çiglo XXI "ya no tienen lô problemâ de arfabetiçaçión" que arrâttraban anteriormente, "êttán arfabetiçáô incluço dihitarmente", en referençia a lâ críticâ que reçibe la propuêtta ortográfica andaluça de la EPA. "Pueden ablâh en andalûh, en perfêtto câtteyano, en inglêh o en françêh, âqquirîh nuebâ abilidadê linguítticâ no êh un problema pa el andalûh âttual". La demanda no êh çolo una neçeçidá de êppreçarçe de modo naturâh, defiende, çino también de "preçerbâh manifêttaçionê curturalê henuinamente andaluçâ como er cânnabâh, er flamenco o la copla. Una letra como la bienpagá, çi la recohê en câtteyano como la bien pagá, no êttâh recohiendo perfêttamente una manifêttaçión que a çido creá en lengua andaluça. Pagá êh una palabra triçílaba y yana, frente a pagá que êh biçílaba y aguda, no entra ni en métrica ni en rima al êccribîl-la 'corrêttamente' en câtteyano", dêggrana Ontañón. "ÊH que no quiera uçâl-la, que no lo aga, pero queremô contâh con la EPA porque çupone dînnificâh y dâh capaçidá de êttudio y protêççión".

Erramientâ dihitalê deçarroyâh

Lô deçarroyadorê tênnolóhicô que an creao la oferta de aplicaçionê ar çerbiçio de la EPA çon boluntariô. Cá uno propone una iniçiatiba en la que le intereça trabahâh o lô conteníô que quiere traduçîh y açí an ido ampliando lô çerbiçiô dîpponiblê.Ontañón êpplica que "deçarroyamô lâ erramientâ que cuarquiêh perçona êppera uçâh en una lengua en er mundo dihital". Er primêh paço fue la creaçión der Trâccrîttôh Andalûh. No êh un tradûttôh, çe trata de trâccribîh, pero er funçionamiento çí que êh çimilâh. En un recuadro çe pone er têtto en câtteyano y automáticamente te lo trâccribe en andalûh ar lao. "Açí la hente que no çabía êccribîh por çí mîmma en andalûh, puede açêl-lo dêdde que deçarroyamô eça erramienta".

Er çigiente paço fue dirihío a aqueyô uçuariô que çí êccribían ya en andalûh pero çufrían la autocorrêççión der teclao en câtteyano. Pa ebitâl-lo, lô deçarroyadorê crearon er Teclao Andalûh, un teclao dihitâh pa dîppoçitibô móbilê que en lugâh de ehecutâh la autocorrêççión en câtteyano, lo açe en andalûh EPA.La comunidá de andaluheeks continuó ampliando erramientâ con er deçarroyo de plûhhins pa tenêh en andalûh aplicaçionê de ofimática como Libreôffiçe, Google dribe, açí como nabegadorê wêh pa combertîh cuarquiêh páhina en câtteyano con un çolo clîh a la ortografía andaluça. La wikipedia tampoco a êccapao de la trâfformaçión de andaluheeks.

Argunâ iniçiatibâ periodítticâ como noticiasdealmeria.com quiçieron dâh un paço mâh. Lô informáticô de la comunidá an façilitao de modo gratuito y deçintereçao que er medio pueda ofreçêh la poçibilidá en una pêttaña de 'leêh en andaluz' tó er contenío de la cabeçera, çin neçeçidá de que el uçuario çe tenga que dêccargâh ná.

Huegô traduçíô al andalûh

Er bideohuego mâh hugao de la îttoria, êpplican dêdde la comunidá, también êttá traduçío al andalûh. "La empreça propietaria de Minecrâtt açêttó nuêttra propuêtta y aora el andalûh êttá entre lô idiomâ que çe pueden elehîh en lâ ôççionê der huego". Pero no êh el único huego trâccrito: Rayman, er Çupêh Mario Bross 3 (a çido la erramienta incorporá de modo mâh reçiente, er paçao 28 de Febrero) o er Wordle, er huego birâh que cuenta con çu berçión en andalûh con retô diariô, en er que ay que dêccubrîh la palabra en çeî intentô. Êh un clon der Wordle êppañôh, una berçión abierta que fue liberá como çôttware de código abierto y en baçe a él an deçarroyao la berçión andaluça.Dêdde andaluheeks imbitan a uçâh çû erramientâ y a çumarçe a la comunidá de telegram (Aprende Andalûh) pa aprendêh de modo mâh eficâh a trabêh de êtte canâh.