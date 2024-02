Andrés Calamaro, Femi Kuti, Mayra Andrade, The Skatalites y Mayte Martín, en Terral 2024

Andrés Calamaro, Femi Kuti, Mayra Andrade, The Skatalites y Mayte Martín encabezan la parrilla de Terral 2024, una conexión musical entre ambas orillas del Océano Atlántico que protagonizará la actividad cultural de Málaga entre el 22 y el 30 del próximo mes de junio.

Los uruguayos No Te Va Gustar, la rumana Fanfare Ciocarlia, los sevillanos O Sister! y el homenaje a Paco de Lucía de Diego Amador y José María Bandera en el concierto Paqueando completan el festival de verano del Teatro Cervantes, en el que colabora un año más la Fundación "la Caixa". Las entradas para los nueve conciertos salen a la venta a las 18.00 horas de este jueves en todos los canales de Málaga Procultura.

La concejala de Cultura de Málaga, Mariana Pineda, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, han presentado esta mañana el cartel de Terral 2024 en una rueda de prensa a la que también asistieron el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y el director de Área de Negocio de CaixaBank de Málaga, Antonio Caballero.

El festival veraniego del Cervantes, han afirmado Pineda y Vigar, "sigue fiel a su intención de convertirse en una referencia de las músicas de raíz del mundo, y se acerca este año a la música tradicional de Cabo Verde (Mayra Andrade), al afrobeat (el nigeriano Femi Kuti), a las fuentes del ska y el reggae (The Skatalites), al flamenco (Mayte Martín y Diego Amador con José María Bandera) y a los festivos ritmos balcánicos (Fanfare Ciocarlia)".

Junto a ello, la edición de 2024 también hace hueco a lo mejor del rock del Río de la Plata con sendos iconos de Buenos Aires (Andrés Calamaro) y Montevideo (No Te Va Gustar), trae swing y jazz de factura española (O Sister!) y tiende un puente a la contemporaneidad más excitante gracias a las dos citadas propuestas africanas.

La apertura de Terral 2024 mostrará dicha conexión entre legado y nuevos horizontes. La cantante caboverdiana Mayra Andrade es un ejemplo de la conexión entre los ritmos urbanos, la tradición de su archipiélago y toda la riqueza de la música lusófona. Acompañada por su compatriota Djodje Almeida a la guitarra acústica, nos invitará el sábado 24 a recorrer su discografía, desde Navega (2006) hasta Manga (2019) y a escuchar en un ambiente íntimo su voz cálida y llena de energía.

Los sevillanos O Sister! presentarán el domingo 23 en Málaga su sexto álbum, Brand new day. Por otro lado, el lunes 24 aterriza en el Teatro Cervantes Fanfare Ciocarlia. Hijos de granjeros de un remoto pueblo del noreste de Rumanía, cada miembro ha heredado de sus padres y abuelos su profesión de músicos y sus instrumentos. Los integrantes de la Fanfare Ciocarlia viven cada concierto como una fiesta memorable; una competición para entretener al público y en la que demostrar por qué se han convertido en los guardianes del verdadero espíritu del turbo-folk.

Por su parte, Andrés Calamaro pisará Málaga el martes 25 dentro de su gira Agenda 1999. El bonaerense, parte de la historia de la música en español gracias a Abuelos de la Nada, Los Rodríguez y su carrera en solitario, "escribirá una página de oro en el Teatro Cervantes".

The Skatalites, considerados los creadores del ska, un género que fusionó a principios de los 60 en Jamaica la música afroamericana de la época --jazz, rhythm & blues, boogie woogie-- con ritmos populares caribeños --calypso, mento-- y afrocubanos, celebran sus 60 años de trayectoria con una gira en la que repasarán su extraordinario legado musical.

Tras la reincorporación de algunos de sus miembros históricos, estos pioneros de un estilo del que manaron afluentes como el rocksteady, el reggae, el dub y el dancehall recorrerán el mundo interpretando sus canciones más emblemáticas. Himnos como 'Man in the street', 'Simmer down' o 'Guns of Navarone' sonarán en una cita, el miércoles 26 de junio, con la historia de uno de los géneros de música negra más adictivos, bailables e influyentes.

El nigeriano Femi Kuti, principal heredero del totémico Fela Kuti, fundador y líder espiritual y terrenal del afrobeat, regresa a Málaga tras asombrar en el Etnimálaga del Peñón del Cuervo 2003 para brindar con su banda The Positive Force un concierto que se prevé electrizante.

La agitada fusión entre polirritmia africana, soul, funk e incluso punk y hip-hop de Femi y un numeroso grupo en el que destellan los metales, los coros y el baile, convertirán el jueves 27 de junio el Teatro Cervantes en un caldero de sonidos negros y de afilado mensaje político.

Por otro lado, el viernes 28 aterriza en Málaga la gira internacional 30 años de No Te Va Gustar (NTVG), que incluye conciertos por toda Latinoamérica y parte de Europa.

La primera cita de Terral con el flamenco apela a uno de sus ejes cardinales, el guitarrista que más lo ha exportado. José María Bandera a la guitarra y Diego Amador al cante y al piano trabajan juntos en una misma dirección: la conservación y reposición de la obra de Paco de Lucía.

Los temas que integran el repertorio de Paqueando, que presentarán el sábado 29 de junio en Terral, son tratados desde la desnudez instrumental y respetando la composición y la forma de trabajo que tan bien conoce Bandera como discípulo directo --por su experiencia personal y en giras-- de su tío, el genio de Algeciras. Como novedad sonora, el piano y la presencia del cante, al que siempre dio tanta importancia Paco de Lucía.

Tatuajes, el nuevo disco de la cantaora barcelonesa Mayte Martín, incluye títulos inmortales que cualquier persona atesora en su memoria. Esa versatilidad suya, que a veces la sumerge en otros paisajes sonoros que nada tienen que ver con el flamenco, nos permitirá verla y escucharla recreando una colección imperecedera de canciones eternas.

El cierre de Terral 2024, el domingo 30, estará reservado para este viaje emocional, repleto de matices y colorido, en el que Mayte brindará a su público entre otras las melodías y letras de 'Gracias a la vida', 'Lucía', 'Te recuerdo Amanda', 'Amore', 'Alfonsina y el mar', 'Ne me quitte pas', 'Eu se que voi te amar', 'Procuro olvidarte', 'El breve espacio' y 'Lía'.