Andueza propone "un pacto social para abordar la violencia machista desde todos los frentes"

Plantea "intensificar la coordinación de los cuerpos policiales, una actuación prioritaria a las víctimas" y "abolir la prostitución"

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha propuesto "un pacto social para abordar la violencia machista desde todos los frentes y de forma transversal", con medidas para "intensificar la coordinación de los cuerpos policiales; garantizar una atención prioritaria, integral, gratuita y de calidad a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas"; y "desarrollar una estrategia de atención a la infancia expuesta a la violencia machista", entre otras iniciativas.

Andueza ha participado de un acto electoral sobre igualdad en la capital alavesa, junto a las candidatas al Parlamento Vasco por Álava y Bizkaia, Aroa Jilete y Patricia Campelo, respectivamente, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

El candidato del PSE a lehendakari ha demandado "abordar la violencia machista de forma transversal" y ha abogado por "generar un parque de viviendas suficientes, para dar cobertura a las familias que tengan que salir de sus casas" e "implantar centros y servicios de atención a víctimas de violencia sexual en todos los territorios, con dotación de personal adecuada y especial"."Queremos desarrollar una estrategia de atención a la infancia expuesta a la violencia machista que cuente con diferentes servicios, metodologías y atenciones y que esté fuertemente coordinada con las áreas de Salud y de Educación", ha planteado.

Andueza también ha solicitado "desarrollar programas específicos para la erradicación de violencia sexual en el deporte y de prevención en fiestas y ocio nocturno. "Ámbitos en los que estamos viendo que constantemente hay mujeres que sufren agresiones machistas y agresiones sexistas", ha añadido.

Por otra parte, ha planteado "mejorar la coordinación entre administraciones, policías y entidades sociales para la detección y protección de víctimas de la prostitución, para acompañar desde Euskadi a la iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno de España de abolir la prostitución". "Un compromiso pendiente y una demanda histórica. A los socialistas no nos va a parar nadie en ese objetivo", ha asegurado.

EDUCACIÓN

Andueza ha abogado por "promover una educación en igualdad en los hogares y trabajar intensamente en la educación que se da en los colegios y en las ikastolas, para sembrar un futuro igualitario y un futuro mejor, porque esos niños y niñas de hoy van a ser los padres y las madres del mañana"."Hay muchos jóvenes que todavía no entienden que la violencia machista es uno de los principales problemas de este país y que la violencia vicaria es una lacra. Me parece terrible que, en pleno siglo XXI, las generaciones jóvenes no sean capaces de entender algo que, además de ser tan doloroso, es tan absolutamente obvio", ha lamentado, para reseñar que "la educación afectiva y sexual es un derecho"."Afortunadamente, se está empezando a visibilizar cada vez más la violencia vicaria. Yo tengo cerca gente que sufre violencia vicaria y, como hombre, me parece que no hay nada más vergonzoso y más horrible que querer hacer daño a una madre haciendo daño a sus hijos. Eso es absolutamente asqueroso. Hay víctimas de violencia vicaria que no están siendo asesinadas, pero que están sufriendo. Solo por esas personas tenemos que seguir luchando", ha dicho visiblemente emocionado.

Por otro lado, ha expuesto que, según el último informe de Emakunde, en 2022 se contabilizaron 5.430 victimizaciones de violencia machista en Euskadi, con un incremento del 113%. "Se nos debe caer la cara de vergüenza. Para el PSOE, es una obligación urgente e inaplazable, situar la lucha de la violencia machista como una prioridad", ha reivindicado.

EMAKUNDE

Andueza ha reiterado que, si gobierna, "Emakunde va a estar en el epicentro de todas las decisiones políticas, en Lehendakaritza", y le ha recriminado al PNV llevar a Emakunde "donde nunca debió de dejar de estar, que es en el máximo órgano" del Gobierno Vasco.

El candidato del PSE a lehendakari ha lamentado que "no estamos en una democracia completa, porque la democracia exige sobre todo igualdad y la igualdad todavía es una batalla por conquistar", por lo que Euskadi tiene "una tara democrática"."Todavía queda muchísimo por hacer, ya que en el campo de la igualdad nos queda un larguísimo recorrido que espero y deseo que lo hagamos muy pronto. Para eso, necesitamos de la implicación también de los hombres que, en este caso tenemos mucho que decir, pero sobre todo mucho que hacer", ha manifestado."Ser mujer hoy es tener menos posibilidades de desarrollar una carrera profesional. Es cobrar menos dinero por el mismo trabajo que un hombre. Es hacerse cargo de los hijos, de las hijas y de nuestros mayores cuando necesitan ser cuidados. Es, en definitiva, estar un escalón por debajo de los hombres en la carrera de la vida y eso es terriblemente injusto y no se puede tolerar", ha requerido."Me declaro abierta, profunda y orgullosamente feminista. Es algo a lo que no voy a renunciar nunca, porque va en nuestros principios y en nuestros valores, para transitar hacia una sociedad mejor, pero sobre todo hacia una sociedad en igualdad", ha concluido.

BRECHAS

La candidata del PSE por Bizkaia Patricia Campelo ha demandado "eliminar las desigualdades estructurales basadas en el sexo" y "la erradicación de la violencia machista". "La violencia machista representa la desigualdad más extrema y todavía hay partidos que la niegan y que banalizan la lucha por la igualdad", ha recriminado, para reivindicar y mejorar el modelo de los cuidados."Debemos prestigiar los cuidados y, además, debemos repartirlos de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Tenemos que dotarlos, profesionalizarlos y dar a los cuidados una altura de sistema fundamental dentro de nuestro estado de bienestar", ha expresado."Queremos que Euskadi termine con las brechas y con la desigualdad que colocan a las mujeres en inferioridad de condiciones. Esas brechas que minan las oportunidades de vida de nuestras niñas y de nuestros niños, situando a muchas mujeres también en contextos de vulnerabilidad", ha añadido."Queremos un modelo de masculinidad que no sea lesivo para niños y para hombres. Eso es también algo fundamental dentro del modelo de igualdad que necesitamos. En definitiva, un modelo de relaciones igualitarias en una sociedad libre de patriarcado", ha concluido Campelo.

Por su parte, la cabeza de lista del PSE por Álava, Aroa Jilete, ha dicho que "es clave educar a nuestros hijos e hijas en valores de igualdad". "No podemos permitir que siga habiendo machismo entre los más jóvenes y que se sigan repitiendo los mismos esquemas de generaciones anteriores", ha demandado, para exponer que "cuatro de cada diez mujeres menores de 29 años afirma haber sido acosada en redes sociales y siete de cada diez mujeres jóvenes tienen miedo de volver solas a casa"."No hay elemento más transformador para una sociedad que la igualdad real entre hombres y mujeres. No ha habido mayor injusticia a lo largo de la historia de la humanidad que la que ha sometido a más de la mitad de la población a unas normas y derechos diferentes a los de la otra mitad", ha denunciado Jilete.

Por último, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha reivindicado "los derechos de las mujeres", al asegurar que "socialismo y feminismo van unidos" con "un espíritu pionero en materia de igualdad, que es nuestra marca de la casa"."La igualdad no es una pose, te la crees o no te la crees. La igualdad entre hombres y mujeres es una exigencia democrática", ha añadido, para recordar que es la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, "un paso simbólico muy importante en la defensa de los derechos de la mujer a nivel profesional, que nunca se había visto en Vitoria".