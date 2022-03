Antiguos cargos del PA critican una jornada en la UPO por "falsear" la historia autonómica en favor del PSOE

Un grupo de antiguos altos cargos del Partido Andalucista (PA) han enviado una carta al rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para mostrar su "sorpresa" por la organización de unas jornadas sobre el 40 aniversario de las primeras elecciones autonómicas celebradas en Andalucía que, según este colectivo, "falsea" la historia del proceso autonómico de la comunidad "a mayor gloria" del PSOE.

La misiva, fechada el 25 de marzo, se refiere a las jornadas tituladas El logro de la autonomía, que se han desarrollado desde el pasado 22 de marzo y finalizan este martes con un coloquio sobre la figura del ex presidente Rafael Escuredo en el que participará el veterano político sevillano. La queja de más de medio centenar de ex cargos del PA señala directamente a Escuredo y al ex ministro Manuel Clavero porque, aseguran, son las figuaras que PSOE y PP, respectivamente, "son presentados como los supremos artífices de la autonomía de Andalucía".

Según el documento, enviado al rector Francisco Oliva, la iniciativa "supuestamente académica" excluye a los movimientos "más decisivos" de la lucha autonómica: el liderado por Blas Infante y el propio PA. Sobre el legado de los andalucistas, la carta expone que fueron quienes abanderaron "absolutamente solos" la lucha por la autonomía durante el franquismo y después "la defendieron de la discriminación durante la transición y, finalmente fueron la vanguardia que la salvó del bloqueo del 28-F".

Críticas al papel de Rafael Escuredo y Manuel Clavero

La crítica de los andalucistas se centra especialmente en el PSOE, partido que "estuvo clamorosamente ausente tanto en la época de Blas Infante, como en la Dictadura y en la transición" en materia de lucha andalucista. La carta asegura incluso que Andalucía fue "discriminada" en la Constitución de 1978 por incluir el acceso directo a la autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia por ser las comunidades que tuvieron estatuto antes de la Guerra Civil. Por contra a Andalucía tuvo que afrontar exigencias "abusivas", en referencia al artículo 151 de la Carta Magna que recogía la fórmula de acceso por el que optó Andalucía. Los andalucistas recuerdan que tanto Rafael Escuredo como Manuel Clavero Arévalo apoyaron ese texto constitucional.

"Entendemos que no es el papel que le corresponde a la universidad tomar una iniciativa, que no tiene nada de académica, sino que facilita el falseamiento de la Historia, manipulándola ad maiorem gloriam PSOE", reza el documento, que pide al rector de la UPO que se de conocimiento de su queja a la comunidad universitaria.

El texto lo firman 62 ex cargos del PA entre los que está su fundador, Alejandro Rojas Marcos, pero también varios ex alcaldes como Luis Uruñuela, el primer regidor democrático de Sevilla tras la dictadura, o Pedro Pacheco, primer edil de Jerez. También figuran varios ex consejeros de la Junta y ex cargos públicos repartidos por toda la comunidad. En el grupo hay algunos polítios en activo, como Modesto González, alcalde de Coria y ahora líder de Andalucía por Sí, o la senadora de Adelante Andalucía Pilar González, que fue candidata a la Junta por el PA.