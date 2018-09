Teresa Rodríguez dice sí

Podemos e Izquierda Unida no han decidido de modo oficial quién liderará la lista de su confluencia a las elecciones andaluzas, pero Teresa Rodríguez ha declarado este jueves que le gustaría encabezarla. "Tengo ilusión y tengo ganas", ha contestado la líder de Podemos después de ser sometida a una batería de preguntas sobre este asunto. De casi todas se zafó, pero dio confirmación de su voluntad.

Los dos partidos de izquierda van a presentar una única lista a las primarias de la confluencia, en ella irán Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, que han llegado a un acuerdo para que uno, o una, sea candidato a la Presidencia de la Junta y el otro figure como posible vicepresidente. Aunque ambos hablan de "tándem", uno debe figurar como líder. ¿Quién? Con casi toda probabilidad será Rodríguez, aunque puede que Maíllo encabece la lista por Sevilla y su aliada, la de Cádiz. En la confluencia opinan que estarán preparados para cuando Susana Díaz convoque las elecciones andaluzas, sean para noviembre o para febrero.

Teresa Rodríguez anunció el miércoles que está embarazada; es pareja del alcalde de Cádiz, José María González, y sale de cuentas el 28 de febrero. En estos momentos, las quinielas sobre el anticipo electoral señalan al 25 de noviembre o al mismo 28 de febrero. Es la presidenta Susana Díaz quien tiene la palabra.

Teresa Rodríguez ha sostenido que la ruptura de la alianza entre PSOE y Ciudadanos es un "show propio de Pimpinela". Este dúo argentino popularizó una fórmula de peleas cantadas. Pactadas, sostiene Rodríguez. "El PSOE y Ciudadanos no han roto el pacto, porque el pacto es adelantar las elecciones", ha insistido la líder de Podemos. La oposición considera que, en efecto, la ruptura entre Susana Díaz y Juan Marín es poco más que un teatrillo de socios muy bien avenidos, porque a ambos le convienen las elecciones. "A Susana Díaz le conviene, porque por paradojas del destino, le beneficia el efecto Sánchez y a Ciudadanos, porque mientras siga el asunto catalán, le viene bien", ha explicado Rodríguez, que ha sido, especialmente, dura con Juan Marín, candidato de Ciudadanos. "Albert Rivera le está enseñando a pescar a Marín, que es de Sanlúcar y la verdad es que me da mucha pena", ha dicho. En las pasadas elecciones, Rivera realizó unas declaraciones en la que sostenía que a los andaluces había que enseñarles a pescar, no a recibir tantas ayudas. El líder naranja se excusó por ello.