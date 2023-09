Antonio Mengual: "Venimos de una generación muy machista y salir de eso no está siendo fácil"

Según la estadística oficial, en lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas más de 40 mujeres en todo el país, de las cuales 15 han sido en Andalucía, las últimas en Sevilla y Jaén. Una Comunidad en la que destacan los meses de julio y agosto, con un notable incremento en el número de estos crímenes, llegándose a contabilizar siete mujeres muertas relacionados con violencia machistas.

Las cifras han hecho saltar las alarmas y el Gobierno andaluz ya ha anunciado que tomará medidas para impulsar la actividad del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género ante el repunte de casos registrados en los meses de verano.

Igualmente, se evaluarán las políticas públicas puestas en marcha en materia de prevención y atención a las víctimas de cara a mejorar su eficacia y redirigirlas hacia los objetivos previstos.

La pregunta es cómo es posible que las cifras sigan en aumento. ¿Acaso existe cierto poso cultural que justifica la violencia dentro de la pareja? ¿Es siempre el mismo perfil? ¿Qué ocurre a nivel social con cada nuevo caso de violencia de género? El psicólogo andaluza Antonio Mengual, es un experto internacional especializado en distintos traumas y, además, influencer (suma más de un millón de seguidores en sus redes sociales). En esta entrevista desgrana algunas las claves detrás de esta tendencia.

- ¿Hay algo que pueda explicar este repunte de asesinatos machistas al que estamos asistiendo?

- Andalucía es la Comunidad Autónoma que ocupa el primer lugar donde hay mayor número de violencia de género en todo el país. El aumento de casos es preocupante pero también preocupa que la violencia de género aparezca también en edades más tempranas. Según el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, la justicia reflejó este aumento del 28% en mujeres menores de 18 años. Tenemos un problema y es que en este sentido vamos a peor. Hay otra cosa importante y es que durante el confinamiento el número de denuncias durante la pandemia disminuyó muchísimo porque no se podía denunciar a una persona con la que se estaba 24/7, pero los maltratos aumentaron muchísimo, de hecho, se multiplicó exponencialmente las búsquedas en internet sobre violencia machista más de un 600%, hubo menos denuncias, pero hubo más maltrato. Cuando se dio el desconfinamiento es cuando incrementaron exponencialmente las denuncias. Además, hay muchas mujeres que tampoco piden ayuda y esto también es preocupante. ¿Por qué ocurre esto? Porque venimos de una generación muy machista. Eso no se puede borrar en 15-20 años. Tenemos que ir saliendo de todo eso, pero no está siendo fácil. Muchas de las víctimas actuales vienen de familias donde la violencia de género estaba en su casa. no solo con golpes. También había costumbres donde las niñas recogían sus platos y los limpiaban y los niños no. Aprendieron del ejemplo que les dieron las madres y padres. Y fueron educadas para ser víctimas. Y ya en edad adulta no tienen una forma de salir de ahí. También hay muchas mujeres que no han alcanzado la independencia económica y no dan mucho margen para salir de ahí. Son muchos factores los que influyen.

- La casuística de la violencia machista es muy compleja...

-Sí, lo es sobre todo porque el abanico del maltrato es tan amplio que lo complica que es muy fácil perderse en el mismo. Hay maltratos evidentes pero también maltratos sutiles, que no son fáciles de detectar. Pero que a medio o largo plazo tienen la misma capacidad de destruir tu salud mental y dejarte rota por completo. Esto es algo que me encuentro en terapia frecuentemente y es uno de mis grandes desafíos. No de sacar a una persona de la situación en la que está, sino de educar a esa persona en el tema del maltrato y hacerles entender de que algo que para ellas está normalizado, está considerado maltrato. Y, muchas veces, lo más doloroso no es aceptar que estás siendo maltratada por tu pareja (hablamos del maltrato sutil) sino de darte cuenta que has sido maltratada por tu padre o hermano, simplemente por el hecho de ser mujer. Hay un perfil de personas que pueden conseguir de ti lo que quieran sin tan siquiera tener que pedírtelo. Hay personas que pueden hacer que te alejes de tu círculo de amistades, de la familia, y que dejes de hacer lo que te gusta sin ni tan siquiera pedirlo. Por eso es tan destructivo porque te aíslan para que dependas de ellos y sea más difícil después dejarlos. Muchísimas mujeres vienen a mí con una historia muy mala, y tengo que limpiarles el filtro y acaban viendo que su situación es más mala de lo que pensaba. No es solo no permitir que te insulten, es no morir emocionalmente por nadie. no perderse por aguantar a otras personas.

- ¿Los celos son un buen indicador?

- No necesariamente, ya que cierto grado de celos se considera una respuesta natural de la condición humana. el problema es cuando se vuelven patológicos. cuando pensamos por ejemplo que "mi mujer me pertenece". Esos son celos patológicos y lo que viene detrás es peligroso. Es cuando tu pareja te dice "no vayas al gimnasio, no vistas así, no hagas esto"... eso sí es grave ya. Estas cosas llevan un trauma detrás. Cuando una persona actúa con esa posesión denota que arrastra un trauma que no ha sanado. Y es importante que todas las personas dediquemos tiempo a sanar nuestros traumas. Si no nos dedicamos a sanar nuestros traumas saldrán en las relaciones. Por ejemplo, si tu pareja mira a otra mujer/hombre atractiva/o y tú no has sanado traumas del pasado, puedes sentir inseguridades. Pero si ves que tienes algún trauma es cuando hay que tomar consciencia y saber que igual es cosa tuya, que él/ella no está haciendo nada malo. Hay que tomar responsabilidad de la situación y no prohibir nada a la otra persona. Por lo cuál los celos en sí pueden ser un buen indicador pero sobre todo si son celos patológicos.

- ¿Es cierto que hay un perfil de mujer víctima que repite una y otra vez relaciones con maltratadores?

- Tienen perfiles concretos. Un machista no puede maltratar a cualquier mujer. La mujer maltratada suele ser una mujer altamente sensible, altamente empática. Tanto así que tienden a justificar el mal comportamiento de su pareja, el maltrato. "No es él el que me insulta, habla a través del alcohol". Es una expresión muy utilizada por muchas mujeres que viven con alcohólicos, por ejemplo. Y cuando estas mujeres tienen niños por miedo, son mujeres que tienen mucho miedo de romper la familia. En su cabeza no encuentran ese recurso que les advierta de un "ya hemos ido demasiado lejos". También suelen ser mujeres con baja autoestima. Incluso puede ser por un trauma de infancia y que tengan miedo al abandono, y por eso acaban con hombres Añado algo más. Se trata de un estudio socioeconómico que se hizo en Córdoba, en España. Este estudio señalaba que un alto porcentaje de mujeres maltratadas no tenía estudios. En concreto, en el nivel de estudios, un 43,31 % tenía solo primaria. Un 22,5 % no había cursado ningún estudio, ni tan siquiera primaria. De aquí, solo de estos dos datos, ya estamos diciendo que más de la mitad, es decir, cerca de un 70 % en mujeres maltratadas, solo tenían estudios primarios o sin estudios. ¿Qué quiere decir esto? por un lado, estas mujeres puede ser que hayan aprendido esos valores machistas de su familia, y por eso no tengan estudios, y por otro lado, las personas que no tienen estudios en términos generales tienen trabajos con el salario mínimo, trabajos no cualificados y es ahí donde viene también la dependencia económica. no se trata solo de estudios, pero si no tienes estudios y trabajas, es más fácil que tu sueldo sea más bajo y acabas dependiendo económicamente de tu pareja y en estos casos es más difícil salir de esas relaciones o que un machista piense que tiene más poder sobre las mujeres.

- ¿Son igual de tratables, de rehabilitables, un maltratador leve o moderado y un hombre que ha matado a su mujer?

-No, para nada. Sobre todo porque una persona que mata a su pareja va a tener un proceso muchísimo más complejo para su rehabilitación. De hecho, muchas personas reinciden en delincuencias. Ni tan siquiera hablo de asesinatos. Necesitan una rehabilitación muchísimo mayor, una rehabilitación muy grande, y es un proceso muy complejo y largo. No tiene comparación.