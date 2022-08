Antonio Sanz solicita al Gobierno que rectifique el decreto de ahorro energético

El Gobierno andaluz quiere que el Ministerio de Transición Ecológica modifique el decreto de ahorro energético, y que lo haga antes del próximo martes, 9 de agostos, que es cuando deben comenzar a cumplirse sus medidas. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de visita este viernes en la provincia de Cádiz, ha solicitado al Gobierno que rectifique, que retire el decreto y dialogue con las comunidades para alcanzar un acuerdo.

"Las cosas no se han hecho bien" porque, ha insistido, "no ha habido diálogo". "Si se apaga la Alhambra, se es consciente de los riesgos que se someten a la zona afectada, del posible gamberrismo. La iluminación tiene diversos efectos y no se ha valorado la repercusión al turismo, al comercio y a la seguridad", ha apuntado el consejero andaluz. Sin embargo, el decreto especifica que el alumbrado ornamental de monumentos está exento de esta medida.

También se ha confirmado, por parte del Ministerio de Transición, que los empleados de bares, restaurantes y comercios podrán trabajar a 25 grados. El decreto contemplaba este apartado referido a la legislación laboral, tal como informó este medio el pasado miércoles.

Según Sanz, "las comunidades podríamos haber planteado planes de ahorro más eficaces del que se nos ha planteado". Por eso, le ha pedido al Gobierno de España que reflexione y rectifique antes de que la medida entre en vigor el próximo 9 de agosto, y acceda a dialogar con las comunidades.

"No discutimos que haya que poner en marcha medidas de ahorro y de eficiencia energética, discutimos que se haga sin diálogo desde la improvisación y la falta de realismo total a la hora de abordar estas medidas", ha afirmado Sanz.

Ha pedido de nuevo una reunión entre Gobierno y comunidades en el que se les proporcione un tiempo para proponer medidas propias, entendiendo que "hay margen para que el Gobierno sea sensible a nuestras peticiones y abra un diálogo si de verdad queremos ser eficaces".