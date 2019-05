Aparece el cadáver de un joven que podría ser el del menor desaparecido tras volcar una patera en El Palmar

El mar arrojó esta tarde un nuevo cadáver a las arenas de Cádiz. No es una imagen nueva. No deja de impresionar, no obstante. Un joven despojado de sus sueños y del aliento vital que le hicieron cruzar el Estrecho en busca de un mundo mejor. Una fotografía que viene a certificar el fracaso de toda Europa ante un drama que dura ya demasiado. Al cierre de esta edición nadie se atrevía a confirmar que el cuerpo que apareció bocarriba entre El Palmar y Mangueta, en Vejer, pertenezca al joven desaparecido después de que una mala ola hiciera volcar la patera en la que intentaba alcanzar la orilla junto a otras 24 personas. Sin embargo, pocos son los que dudan que esta nueva víctima de un sistema aberrante y unas mafias sin escrúpulos sea Hansa, porque así se llamaba el joven al que buscaba con ahínco la Guardia Civil, según indicó el miércoles Helena Maleno, fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que fue la encargada de dar a conocer los nombres de este chico y de Zohra, la joven de entre 20 y 25 años que perdió la vida en el mismo naufragio.

El estado de conservación del cuerpo encontrado era bueno a simple vista, lo que hace pensar que no llevaba mucho más de un día en el mar. Una razón más para pensar que pudiera tratarse del de Hansa, que a sus 17 años no podía pensar que toda su hambre de Europa acabaría de la manera más triste.

“El que no tiene nada que perder, el que sólo posee su vida la arriesga sin dudarlo para intentar vivir mejor”, comentó a este medio un veterano agente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil curtido en mil batallas contra el narcotráfico y contra las mafias que se enriquecen a costa del sufrimiento ajeno.

El chico al que se buscaba se llamaba Hansa, era marroquí y tenía 17 años de edad

Zohra y Hansa, de confirmarse que es él quien apareció ayer en El Palmar, son las primeras muertes de la temporada de pateras en Cádiz. Dicho así, frívolamente, suena descorazonador. Porque es como si todos esperaran que esto pasaría, que tarde o temprano el mar, insaciable, devolvería a tierra lo que no es suyo, porque el mar nunca se queda con nada que no le pertenece.

Tras hallarse el cuerpo, el dispositivo de búsqueda que desde la mañana contó con agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y el apoyo de una patrullera fue anulado.

Los agentes de la Benemérita, una vez que se ordenó el levantamiento del cadáver, tuvieron la siempre difícil misión de transportarlo hasta el coche fúnebre que lo llevó al Instituto de Medina Legal de Cádiz. Allí, técnicos de la Unidad de Patología Forense, dictaminarán la causa del fallecimiento y posteriormente serán sus familiares los que tengan que confirmar la más triste de las noticias.