Apelan a la colaboración "estrecha" para lograr una campaña de la aceituna "con la máxima normalidad posible"

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha apelado este lunes a la colaboración "estrecha" para que esta "compleja" recogida de la provincia, motivada por la escasez de la cosecha y el incremento de la cotización del aceite de oliva, "se desarrolle con la máxima normalidad posible".

Así lo ha señalado a los periodistas antes de presidir la reunión con las organizaciones agrarias y de productores para la organización y la coordinación de los dispositivos de seguridad y control laboral durante la principal campaña agrícola en la provincia.

Han participado los máximos responsables de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, del Área de Trabajo de Inmigración y de la Inspección de Trabajo, así como representantes de las organizaciones UPA, COAG, Asaja, Infaoliva y Cooperativas Agroalimentarias. También ha asistido la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda.

Madueño ha considerado fundamental mantener una estrecha coordinación y comunicación entre todos los actores implicados para contribuir al mantenimiento de la seguridad en el campo, de modo que se trabaja "desde todos los ámbitos para garantizar la seguridad en la aceituna" y para que haya una campaña "lo más tranquila posible"."La finalidad de esta reunión es lograr una mayor coordinación que tenga como resultado incrementar el nivel de seguridad en el ámbito rural", ha dicho. Según ha especificado, el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional se centrará en la presencia de agentes en las zonas rurales y en "seguir consolidando el nivel de colaboración y participación alcanzado con todos los actores implicados".

Al respecto, ha afirmado que el sector agrario es un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de la provincia jiennense, de modo que "es importante que estos trabajadores se sientan tranquilos en el desarrollo de su labor".

Ha insistido también en un llamamiento a la colaboración de los agricultores y de la ciudadanía en general para evitar los robos, con dos cuestiones básicas. La primera es que alerten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en caso de que adviertan cualquier movimiento sospechoso". Se puede hacer a través del 062 o de otros canales alternativos, como la aplicación Alertcops.

En segundo lugar, ha pedido extremar la cautela y no dejar maquinaria o aceituna ya recogida en el campo. "No se pueden dar facilidades a los ladrones. Las estadísticas nos dicen que prácticamente uno de cada cuatro kilos de productos que son sustraídos ya estaban recolectados. Se ha avanzado en esta cuestión, pero tenemos que seguir incidiendo y no bajar la guardia al respecto", ha afirmado.

En todo caso, la subdelegada ha subrayado que "todos los efectivos de la Comandancia de Jaén están trabajando en el operativo especial de la Guardia Civil para prevenir e investigar los robos en el campo durante la campaña de recolección de la aceituna".

Al hilo, ha recordado que la orden de servicio de la Comandancia se adelantó en esta campaña un mes aproximadamente "con el fin de incrementar la sensación subjetiva de seguridad, evitar que se produzcan las sustracciones, y dar una respuesta cuando se registran los hechos delictivos".

VIGILANCIA EN TAJOS Y PUNTOS DE COMPRA

Este dispositivo de seguridad de la Guardia Civil realizará labores de prevención, con un mayor incremento de la vigilancia en los tajos y en los lugares de compra, así como de investigación, a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura.

Del mismo modo, están previstos refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), del Escuadrón de Caballería y del servicio aéreo en caso de ser necesario. Además, en esta campaña, para el control desde el aire, la Guardia Civil incorpora un helicóptero dotado con tecnología de visión nocturna y cámara térmica.

También se suman varios drones que, a parte de los referidos sistemas, disponen de vuelo silencioso y programación por coordenadas, que permitirá realizar barridos de grandes extensiones de terreno, así como de difícil acceso, y regresar a base con todas las imágenes recogidas

De su lado, la Policía Nacional también ha diseñado un operativo específico para las cuatro ciudades en las que tiene competencias (Jaén, Úbeda, Linares y Andújar). En este caso, hará directas a los tajos, vigilancias en los accesos a los puntos de recepción del fruto, controles en los transportes y despliegues específicos en materia de extranjería en toda la provincia.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Por otra parte, la Inspección de Trabajo realizará el plan anual de inspecciones en las explotaciones agrarias con el fin de evitar que en los tajos se produzcan casos de contratación irregular de trabajadores y de que se cumpla la normativa en materia de relaciones labores, de Seguridad Social y de seguridad, especialmente con la maquinaria que se utiliza.

Madueño ha valorado que esta labor, a pesar de tener un efecto más preventivo que sancionador, está generalizando entre los propietarios la exigencia legal de contratar de forma regular a sus empleados. Ha detallad que en la pasada campaña, hubo casi 300 órdenes de servicio que arrojaron 18 infracciones en materia de seguridad y salud laboral, 14 concernientes la Seguridad Social y ninguna en el marco de empleo y extranjeros."El equipo de inspectores y subinspectores controlará el cumplimiento de la normativa en cuestiones como la prevención de riesgos laborales, el control de las condiciones de trabajo, la contratación irregular y la utilización de maquinaria sin las correspondientes medidas de seguridad, mediante las visitas a los centros de trabajo, tanto en el campo como en almazaras y cooperativas", ha explicado.

Con respecto a la información proporcionada por el jefe de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido, ha puesto el acento en que "los datos ponen de manifiesto que el fenómeno migratorio, en la provincia de Jaén, no está ceñido exclusivamente a la campaña de la aceituna". Además, ha apuntado que se han reducido considerablemente los plazos para conceder los permisos de trabajo a los trabajadores extranjeros.

Por último, en el marco de la reunión de este lunes se ha fijado una fecha para el comienzo de la rebusca. Será el próximo 1 de febrero, si bien "se ratificará en función de cómo se desarrolle la campaña en una próxima reunión que se celebrará entorno al mes de enero".