Aprobadas modificaciones en las cuentas por 8,9 millones para el intercambiador de Santa Justa y Los Pajaritos

El Pleno autoriza nueve de las once partidas presentadas por el equipo de gobierno, por un total de diez millones

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, ha aprobado este jueves nueve de las once modificaciones presupuestarias presentadas por el equipo de gobierno por unos diez millones euros relacionadas con los accesos al intercambiador de Santa Justa --donde está previsto que llegue el tranvía--, la mejora de la eficiencia energética de viviendas sociales de Los Pajaritos y Nazaret; actuaciones en los carriles bici y un proyecto de rehabilitación urbana de Los Pajaritos.

En cambio, el Pleno ha rechazado una partida de 14.493,13 euros destinada a la difusión digital del proyecto 'Sevilla Open For Business' y otra de 70.549,77 euros relacionada con el Plan Turístico. Se da la circunstancia de que el voto favorable de la coalición Con Podemos-IU ha permitido que dos modificaciones salieran adelante --el grupo Socialista había mostrado su rechazo--, mientras que Vox ha votado en contra en las once modificaciones --nueve de créditos y extraordinarios y dos de suplementos de créditos--.

La primera de ellas, por importe de algo más de 7,65 millones de euros, tiene que ver con la modalidad; en concreto, para facilitar los accesos del intercambiador del tranvía, el tranvibús y las conexiones ferroviarias en la zona de Santa Justa. Por otro lado, se contempla la transferencia a la empresa pública de la vivienda Emvisesa de un montante de 874.916 euros oara mejoras energéticas en las barriadas de Los Pajaritos y Nazaret, en 144 viviendas sociales.

Asimismo, otra de las modificaciones hace referencia a la inversión en instalaciones climáticas en el edificio municipal CREA, en el barrio de San Jerónimo y futura sede de la Agencia Espacial Española. Para mejora de los carriles bici se reservan 575.699 euros; casi 340.000 euros para actuaciones de rehabilitación del barrio de Los Pajaritos, y unos 485.000 euros para traspasar competencias del Centro Magallanes al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Desde el grupo municipal del PSOE se ha reprochado al Gobierno local que las modificaciones llevadas al Pleno estén relacionadas con proyectos iniciados en el anterior mandato, "como la extensión del recorrido del tranvía hacia Nervión y, posteriormente, a Santa Justa", ha destacado la edil Sonia Gaya."Hay cosas que son proyectos de ciudad en los que podemos estar de acuerdo. Otra cosa diferente, y que hemos criticado cuando estábamos en la oposición, es la forma en la que ustedes, muchas veces, hacen las cosas, causando molestias innecesarias a muchos vecinos", le ha replicado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. "En cuanto a nuestros proyectos, no se preocupe que ya llegarán. Todo lo que se le dijo a la ciudad que se iba a hacer si gobernábamos, se va a intentar y con toda nuestra fuerza. Pero había que estar en los pequeños detalles como la limpieza y el arbolado", ha añadido."El intercambiador de Santa Justa o la transformación de Los Pajaritos son dos de esos cuatro proyectos socialistas, que ustedes harán la foto, pero lo importante es que aunque no les guste, los finalicen", ha afirmado Gaya durante su intervención, al tiempo que ha criticado la falta de iniciativas del equipo de gobierno "¿Qué es lo que van a hacer cuando no puedan vivir de la renta?¿Qué proyectos tienen en el cajón? A lo mejor, lo que necesitan son unas cuantas oficinas más"."La realidad que se han encontrado es que no conocen la ciudad, si no, no les haría falta estar haciendo auditorías"--en clara alusión al estudio sobre la situación de los colegios de la ciudad--, "con ocho meses perdidos", ha añadido al respecto la edil socialista.

El portavoz adjunto de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha agradecido la transparencia, "en esta ocasión", a la hora de presentar a los grupos municipales en tiempo y forma las modificaciones presupuestarias propuestas y los detalles respecto a las mismas. "Hablamos de transporte público, de intermodalidad, del desarrollo de una red de carril bici metropolitano, y de medidas que vienen a mejorar la eficiencia energética en un momento de crisis climática como el que estamos atravesando, tanto en los edificios municipales como en barrios obreros de nuestra ciudad Los Pajaritos", ha esgrimido el concejal para explicar el sentido favorable del voto de la formación en la mayoría de los casos.

Por último, desde Vox, su portavoz, Cristina Peléaz, ha explicado el recahazo a todas las modificaciones en las cuentas propuestas por considerar que esta medida es un "parcheo sistemático" de unos presupuestos "que deberían haberse aprobado hace tiempo". "No estamos ante un rechazo del fondo de las mismas, sino de las formas. Nuestro voto negativo es nuestra única herramienta que tenemos los grupos de la oposición para decir 'no' a esta forma de gobernar y para decir que no existe un proyecto de ciudad basado en un presupuesto prorrogado", ha aseverado.