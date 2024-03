Aprobados los Presupuestos de Pamplona de 2024 con el apoyo de Bildu y demás socios de gobierno, más el PSN

UPN y PPN afirman que estos Presupuestos demuestra la "traición" del PSN y la "entrega" del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles el proyecto de Presupuestos municipales para 2024 con el apoyo de los grupos que conforman el gobierno municipal -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y el PSN, mientras que UPN y PPN han votado en contra.

UPN ha presentado 43 enmiendas parciales que no han prosperado al contar únicamente con el voto favorable de PPN, mientras que el resto de formaciones ha votado en contra.

Los Presupuestos alcanzan los 265 millones de euros, un 32% por ciento más que el año anterior y un 12% más que los últimos Presupuestos aprobados en 2021. El Presupuesto recoge enmiendas del PSN por valor de 3,7 millones.

El montante de las inversiones previstas alcanzará los 64 millones de euros, que se ejecutarán en dos plazos. Una primera parte, dotada con 29 millones de euros, estaba asociada a la aprobación del Presupuesto. De esos 29 millones, 10,5 se corresponden con gastos ya comprometidos en anteriores ejercicios y 18,5 que serán para nuevas inversiones. En un segundo plazo, en el mes de mayo y vinculados a los remanentes de tesorería, se prevé invertir en diferentes proyectos 35 millones de euros.

La concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable y de Recursos Humanos, Garbiñe Bueno, ha destacado que Pamplona cuenta con unos nuevos Presupuestos después de que la ciudad haya estado "bloqueada porque las fuerzas que han gobernado no han sido capaces" de pactar unas nuevas cuentas. "Los tiempos de sectarismo, fanfarronería, falta de gestión y falta de imaginación han terminado. Nos encontramos en una nueva era", ha resaltado.

Ha defendido que se trata de unos Presupuestos "sociales, valientes, innovadores y eficientes" para "sacar a la ciudad de la parálisis" y dejar "a un lado la crisis permanente y el camino de la frustración". "Estamos dando pasos en la construcción de un nuevo modelo de convivencia" ya que "cuatro fuerza, con sus particularidades y proyectos, hemos sido capaces de acordar estos Presupuestos", lo que da a las cuentas una "mayoría plural y amplia".

Garbiñe Bueno ha afirmado que los Presupuestos municipales "reflejan las líneas de trabajo para impulsar un modelo de ciudad, reforzar el gasto social, impulsar grandes proyectos, cimentar la ciudad de la convivencia y sustentar la mejora de los barrios". Entre los proyectos que incluye ha citado la rotonda de San Jorge, el Paseo Sarasate, Los Caídos, el primer Plan de Convivencia, el Plan de Donapea o el PEAU del II Ensanche.

La edil ha reprochado que "UPN se baja del carro de la convivencia y se jacta de ello" y ha afirmado que "hemos tendido la mano a todos los grupos". "Si tan nefastos eran estos Presupuestos deberían haber dado un paso más y no quedarse en el no por el no", ha añadido Bueno, que ha considerado que "esta ciudad necesita que demos un paso más entre diferentes"

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, María Echavárri, se ha opuesto "de manera rotunda" a estos Presupuestos y ha acusado al PSN de dar "un cheque en blanco" a EH Bildu para "dar continuidad a la traición con la entrega de Pamplona" a la coalición abertzale. Un "peaje que EH Bildu les exigió para que Pedro Sánchez sea el presidente de España", ha asegurado. En su opinión, son unos Presupuestos que "no garantizan unas cuentas equitativas, no impulsan el crecimiento, no promueven la justicia social y no fortalecen los servicios públicos". "Nos sobran los motivos para rechazar estos Presupuestos", ha manifestado. De la misma manera, ha considerado un "despropósito la gestión de este expediente".

La socialista Marina Curiel ha pedido a UPN que deje "el discurso del enfado, el insulto y la mentira" y ha defendido que los acuerdos "son la base de la convivencia". "Los Presupuestos municipales no son simplemente números en papel, son herramientas poderosas que pueden modelar la calidad de vida de los pamploneses, impulsar proyectos de ciudad, fomentar la innovación y el desarrollo económico", ha destacado la concejala del PSN, que ha afirmado que es un presupuesto "responsable, con altura de miras" y que "aún está cerrando heridas del pasado debido a la ineficaz gestión del anterior equipo de gobierno, liderado por UPN, que sentenció a Pamplona con años de cuentas prorrogadas". Ha destacado el "orgullo" de su grupo por haber "influido" en este proyecto presupuestario.

Carlos García Adanero, del PPN, ha asegurado que estos Presupuestos "certifican que el PSN se ha entregado totalmente a Bildu y ha renunciado a sus principios" y "queda en evidencia que el acuerdo iba más allá". Ha considerado "migajas" las enmiendas del PSN y ha criticado que "son incapaces de hacer oposición". Ha destacado que este domingo, con la celebración del Aberri Egunda, "van a demostrar lo que son". "Tienen unos objetivos políticos y todo forma parte de ello, también los Presupuestos de la ciudad", ha advertido. Y ha remarcado que "mientras utilicen un solo euro de los impuestos de los ciudadanos para llamar héroes a los asesinos de ETA, por supuesto que votaremos en contra".

El representante de Geroa Bai Mikel Armendariz ha considerado que es "un buen día para Iruña" que "inicia una nueva senda de acuerdo, convivencia, transversalidad y cambio" para hacer "una ciudad referente, amable y sostenible". Ha destacado el acuerdo alcanzado para la aprobación esta cuentas y ha llamado al PSN a que "apueste por estas fórmulas" en los ayuntamientos "donde estas mayorías sean posible". A UPN y PPN les ha pedido que dejen la "pataleta" y hagan una oposición "propositiva": "hay grandes proyectos en los que nos podemos encontrar", ha asegurado.

Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha dicho a María Echávarri que "Ibarrola se esconde detrás de usted pero copia su discurso de crispación" y ha afirmado que "una derecha más centrada, menos crispada y dialogante le iría muy bien a la ciudadanía". Ha destacado la aprobación de estas cuentas "expansivas" y que suponen un "importante giro social" gracias al "diálogo y acuerdo entre diferentes". Ha puesto en valor el "refuerzo del presupuesto más social", el "amplio abanico de inversiones para hacer una Pamplona más cohesionada" y las acciones para que la ciudad "afronte con más ambición" el cambio climático y apueste por la "sostenibilidad y calidad de vida".