Armilla indica que la instalación para migrantes puede "colapsar todos los servicios públicos" del entorno

La alcaldesa de Armilla (Granada), Loli Cañavate, del PSOE, ha advertido este jueves de que la instalación temporal para la "atención humanitaria" de inmigrantes, especialmente pensada para solicitantes de asilo y protección internacional, que el Gobierno estudia crear en terrenos de la Base Aérea armillera, en el área metropolitana granadina, puede "saturar y a colapsar todos los servicios públicos" dadas las características de los municipios del entorno.

En atención a los medios con motivo de la apertura del I Congreso Internacional Feminista - Ciudad de Armilla, donde ha coincidido con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la regidora armillera ha señalado, a preguntas de los periodistas, que es un "municipio solidario como ha demostrado en muchas ocasiones" con "un número proporcionado en función" de su población, como puede ser "la acogida de 80 o de 90 personas".

Pero en cuanto al "centro que se pretende por el Gobierno de España", desde el consistorio armillero se entiende que no tiene una "ubicación idónea" en tanto en el "entorno en que se pretende ubicar", por las "características de los municipios" que lo componen y por el "volumen que se pretende en esa acogida, que vendría a saturar y a colapsar todos los servicios públicos".

Ha resaltado los contactos que ha mantenido con el Gobierno desde que tuviera conocimiento del proyecto, "valorando toda la problemática", ante lo que ha señalado que se estudian por parte del Ejecutivo central "posibles ubicaciones alternativas".

En un comunicado emitido este pasado miércoles, Cañavate ya señaló que, ante la posible instalación de un centro de acogida en las instalaciones de la Base Aérea, si bien dentro del término municipal de Alhendín (Colonia Dávila), ya apuntó que el Gobierno le había trasladado que "no es una decisión final"."En nombre del Ayuntamiento de Armilla, he trasladado mi parecer al respecto" informando al Gobierno "de la no idoneidad de la ubicación, tanto por las características de los municipios afectados como por la calificación urbanística de los suelos, asunto que está siendo estudiado y valorado por los ministerios pertinentes", aseveró Cañavate.

A preguntas de los periodistas en Armilla este jueves, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha incidido en la idea de que actualmente "se están analizando" ubicaciones en distintos puntos de España para este tipo de instalaciones, entre las que están la de la Base Aérea de Armilla.

El Ayuntamiento de Alhendín, uno de los municipios por donde se extienden estos terrenos, ya mostraba este miércoles su oposición a "cualquier construcción que se pretenda llevar a cabo en la parte del término municipal que se incluye en la base aérea al no estar permitida en la normativa urbanística", y ha celebrado este jueves Pleno extraordinario al respecto.

Son para el subdelegado "cuestiones jurídicas que son precisamente las que se están estudiando" desde un punto de vista técnico pues "no se van a hacer unas instalaciones de estas características donde no se pueden hacer".

En cualquier caso, y preguntado Montilla también este jueves por la oposición vecinal que puede levantar el asunto, este tipo de instalaciones "son absolutamente necesarias y por supuesto son urgentes" pues es una cuestión de "derechos humanos"."No es una cuestión que pueda esperar meses porque las personas no pueden esperar meses", ha incidido el subdelegado, marcando una línea de defensa de los derechos humanos y de la esencia misma del Estado de Derecho por parte del Gobierno en cuanto a estos asuntos.