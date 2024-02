Arriate acoge este fin de semana la III Feria de Arte Cofrade de la Serranía de Ronda

La localidad malagueña de Arriate acoge este fin de semana, 3 y 4 de febrero, la III Feria Cofrade de la Serranía de Ronda, Arriate Cofrade, cuyo objetivo principal es dar a conocer, promocionar y poner en valor el amplio patrimonio cultural de las hermandades y cofradías y de la Semana Santa en general.

La Feria ha sido presentada este jueves por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, y el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet Rueda, quienes han destacado la consolidación de un evento que atrae numeroso público de las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla, además de otros lugares de fuera de Andalucía, como de Ciudad Real y Valencia.

Del Corral ha señalado que la Feria da visibilidad al trabajo que realiza el mundo cofrade y que lleva a cabo no solo durante los días de la Semana Santa sino todo el año y ha afirmado que la cita de Arriate se ha convertido ya "en un encuentro obligado para los cofrades de toda Andalucía" tanto por el patrimonio que expone como por las bandas de música que actúan durante el fin de semana.

La delegada ha destacado que la Consejería de Turismo patrocina por segundo año la Feria Arriate Cofrade, "porque contribuye a desestacionalizar nuestra oferta turística, que es uno de nuestros ejes estratégicos, y al mimo tiempo apoyamos el esfuerzo que hacen los municipios del interior por promocionarse, que también es otro de nuestros objetivos, acompañarles para que consigan un mayor flujo de visitantes".

Asimismo, ha mencionado que la Feria pone también en valor la labor de los artesanos y de las empresas relacionadas con la Semana santa y la conservación del patrimonio, que contarán con estands y lugares de exposición.

Por su parte, el alcalde de Arriate ha explicado que el encuentro se desarrollará en una carpa de 1.500 metros cuadrados ubicada en el recinto ferial, contando con una amplia programación de actividades entre las que destacan las muestras de patrimonio y las actuaciones de reconocidas bandas de música de la provincia y de Andalucía, siendo la entrada gratuita.

Está previsto que se exponga patrimonio de diferentes hermandades y cofradías de los municipios de Ronda, Arriate, Cuevas del Becerro, Cañete la Real y Setenil de las Bodegas.

Las formaciones musicales que acompañarán esta III edición de Arriate Cofrade son Banda Municipal de Música 'Maestro Paco Tenorio'(Arriate), Banda de Cornetas y Tambores (CCTT) Rosario (Arriate), Agrupación Musical (AM) La Estrella (Jaén), AM Lágrimas de Dolores (San Fernando), CCTT Nuestro Padre Jesús Cautivo (Málaga), CCTT Presentación al Pueblo (Dos Hermanas), Banda Sinfónica Municipal de Música de Atarfe, AM Virgen del Buensuceso (Los Corrales), CCTT Tres Caídas, de Triana, y el grupo Esencia Flamenca.

Anet ha señalado que Arriate cuenta con una gran tradición cofrade, con tres Hermandades de Pasión, y su Semana Santa está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía por la Junta de Andalucía y Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

Durante el fin de semana los asistentes podrán disfrutar de todo un amplio programa gratuito que oferta el área de Cultura del Ayuntamiento de Arriate y participar en mesas redondas donde expertos del mundo cofrade tratarán aspectos culturales relacionados con el arte sacro.

De igual modo, el municipio contará estos días con una ruta de la tapa cofrade, en la que se podrán degustar en los bares y restaurantes del municipio tapas expresamente elaboradas para la Feria Cofrade. Por último, el alcalde ha explicado que se venderán también unas pulseras conmemorativas del encuentro, cuya recaudación será donada a la Asociación española de lucha contra el cáncer.