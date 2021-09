Arrimadas excluye a Rocío Ruiz del acto de inicio de curso andaluz

Ciudadanos ha programado una jornada de intervenciones y mesas redondas para el próximo domingo que sirva de apertura del curso político andaluz. Inés Arrimadas y Juan Marín clausurarán un acto en el que interviene una plantilla de cargos del partido y de la propia Junta, y en la que no figura la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en lo que se entiende en el partido como un espaldarazo al vicepresidente del Gobierno andaluz como próximo candidato y una desautorización a quienes intenta armar una candidatura alternativa para unas primarias.

Que Arrimadas protagonice un acto con Marín no es una novedad, es el coordinador andaluz de Ciudadanos y el vicepresidente de la Junta, pero en esta ocasión el partido sí ha contado con otras siete personas, con el otro consejero que es militante -Javier imbroda, titular de Educación-, pero no con Rocío Ruiz. Coincide con que un grupo de militantes y parlamentarios están amagando con presentar a Rocío Ruiz o al parlamentario Fran Carrillo a las elecciones primarias. Este grupo ha creado una plataforma, pero no tiene más voces que las anónimas que se permiten en las redes sociales. No obstante, Carrillo, descabalgado hace dos meses como portavoz adjunto, se ha mostrado como un crítico, partidario de la celebración de las primarias.

El acto del domingo lo abre Teresa Pardo, la nueva portavoz en el Parlamento andaluz. Ciudadanos ha acometido un cambio en el grupo parlamentario que ha supuesto la salida de todos los que se opinían, de un modo y otro, a Marín. Entre éstos, el portavoz sergio Romero.

Intervienen en el mismo acto, en una mesa redonda, el diputado malagueño Guillermo Díaz, Andrés Renche, que es el secretario de Organización, y otros dos cargos del partido de la entera confianza en Marín: Javier Locertales y Elena Sumariva. Finalmente, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el consejero Imbroda participan en un diálogo que concluye con las intervenciones de Arrimadas y Marín.

De los cuatro consejeros que nombró Ciudadanos, sólo son militantes Rocío Ruiz y Javier Imbroda, ya que Rocío Blanco, titular de Empleo, y Rogelio Velasco, de Economía, son independientes. El mensaje que la dirección nacional de Ciudadanos manda al partido es evidente: Juan Marín será el candidato a la Presidencia de la Junta y parece que no hay reconciliación con Ruiz.

El evento llega en unos momentos de turbulencia dentro del partido naranja, por el proceso de elección del candidato a la Presidencia de la Junta y por la cercanía de unas elecciones en las que Ciudadanos se juega su existencia. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Juan Marín manifestó que "yo nunca me he escondido detrás de cuentas anónimas, siempre he dado la cara". Marín ya anunció hace unos meses que él optaba a ser candidato en las elecciones andaluzas, de ahí que recriminase la cuenta que han creado los supuestos partidarios de una alternativa.

Algunas fuentes de Ciudadanos indican que es Fran Carrillo quien está más decidido a dar la batalla en unas primarias, mientras que Ruiz se ha mostrado más cauta, aunque es la que levanta mayores simpatías entre los militantes.

No obstante, hay que recordar las recientes elecciones celebradas en España para señalar la posibilidad real de que el partido no celebre estas primarias. En Cataluña, la dirección de Arrimadas quitó a la candidata elegida, Lorena Roldán, e impuso a Carlos Carrizosa. Y en Madrid, consiguió que el diputado Edmundo Bal resultase candidato sin pasar por primarias, por lo que no es descartable que en Andalucía tampoco se celebren.

Fue el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien manifestó hace varios meses que el partido, en Andalucía, no estaba para primarias, lo que motivó algunas críticas públicas de dirigentes y una rectificación parcial de esa afirmación. Postura que no inventó Imbroda, sino que partía del sentir de la dirección nacional.

A lo largo de este verano, Marín ha venido haciendo cambios en la dirección política y parlamentaria del partido. Lo hizo después de una visita de Arrimadas a Sevilla, donde se reunió con el grupo, y en la que quedó claro que Marín es su candidato.

Las turbulencias en Ciudadanos no serían más que una batalla interna de poder en un partido si no fuese por la angustiosa existencia de la formación, que viene de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid y tras cosechar un rotundo fracaso en Cataluña. Y hay otro aspecto que hacen la crisis más relevante, y es el apoyo que Ciudadanos da al Gobierno de Juanma Moreno. Es un hecho que muchos cargos del partido naranja están solicitando entrar en el PP en todas las provincias andaluzas. Si algo está frenando este desplazamiento hacia los populares, es el pacto que se alcanzó dentro del Gobierno andaluz para no aceptar estos traspasos.