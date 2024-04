Asaja señala que "no hay ninguna categoría profesional por debajo del SMI" en el convenio del campo

Asaja en Jaén ha señalado que "no hay ninguna categoría profesional por debajo del salario mínimo interprofesional" en el convenio del campo, de manera que considera que "no es correcta" la interpretación que hace la parte sindical al reclamar que se actualicen las tablas salarias conforme al SMI.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la organización después de que UGT y CCOO hayan criticado su negativa a esa revalorización al afectar la subida del SMI "a la última categoría" establecida en el convenio, por lo que deben adaptarse las tablas.

Desde Asaja se ha lamentado que la "intrusión en la negociación colectiva por parte del Gobierno" puede provocar que "la paz social que ha imperado en la provincia de Jaén durante varias décadas se vea cuestionada"."Prueba de ello es que en la provincia de Jaén, con un convenio firmado para cuatro años, haya tenido que convocarse la comisión paritaria para interpretar la aplicación de la imposición a nivel nacional del salario mínimo interprofesional", ha afirmado.

En su opinión, la aplicación de este real decreto que recoge el citado aumento del SMI "no se interpreta correctamente por la parte sindical", puesto que "no hay ninguna categoría profesional en el convenio del campo que se vea por debajo del salario mínimo interprofesional en el cómputo anual para el año 2024"."En consecuencia, no hay que modificar las tablas que están vigentes. Esto se verá en el Sercla --Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía--, donde aportaremos la documentación pertinente, o en los juzgados, porque existe disparidad de criterios", ha añadido.

Al hilo, Asaja-Jaén ha subrayado que está"dentro de los mecanismos que se recogen en la propia legislación laboral" y, "si los sindicatos entienden que no es así, pueden recurrir a los instrumentos legales para la resolución de conflictos".