Aguirre confía en que las demoras se normalicen en "un mes y medio"

La Consejería de Salud espera que la actual saturación de la Atención Primaria sea historia en primavera. En "un mes y mes medio", dijo concretamente el responsable de la sanidad en Andalucía, Jesús Aguirre, quien mantuvo ayer una dialéctica con la oposición acerca de la situación de la asistencia médica en la comisión parlamentaria tras el fallido intento de los partidos de la oposición para que se debatiera en el Pleno. Las portavoces del PSOE y Adelante Andalucía avisaron al consejero del abandono que sufre la ciudadanía, criticaron las colas en los centros sanitarios y exigieron el empleo del superávit presupuestario en la dotación de más recursos.

Aguirre, que admitió sin ambages el problema existente en la Atención Primaria –"como ocurre en el resto de las comunidades autónomas", matizó– y que lamentó las excesivas demoras en el primer nivel asistencial, atribuyó el anormal funcionamiento de la sanidad a la sexta ola, las bajas y a las campañas de vacunación del Covid y la gripe, aunque se mostró confiado de una pronta normalización en los centros de salud y consultorios. "Por supuesto que tenemos un problema en Atención Primaria, igual que lo tienen todas las comunidades autónomas –dijo Aguirre–. Estamos en el pico de la sexta ola y no es una situación normal. Sé que los trabajadores están muy tensionados, pero la tensión está ya disminuyendo", afirmó el consejero, quien subrayó la progresiva contratación de personal tan pronto como lo ha exigido la demanda asistencial, la subida del gasto sanitario en relación al PIB a lo largo de la legislatura, así como el aumento coyuntural, no temporal, de la plantilla sanitaria.

"Los datos son tozudos", repitió Aguirre con insistencia. Y los datos de las demoras asistenciales en este momento, según las cifras oficiales de Salud, son de 4,2 días en la consulta y de siete días en la demora telefónica. "Es mucha", reconoció Aguirre, "claro que me gustaría que los plazos fueran menores, pero estamos en plena pandemia. Hay que valorarlo en un mes o un mes y pico", instó el consejero a los grupos parlamentarios.

La oposición no escatima la crítica

La oposición no escatimó en la crítica. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, que describió la situación asistencial con un retrato de la "indignación, angustia y desesperación de la gente", acusó al consejero de obligar a los ciudadanos a "buscarse la vida" ante la saturación existente en la Atención Primaria, provocando una fuga hacia la sanidad privada. "Faltan especialistas y han dejado de operar por las tardes. Y en la privada, sin embargo, no hay problemas de Covid", resumió la diputada socialista, quien abundó en la falta de personal a partir del 1 de noviembre –fecha en la que expiraron los contratos de 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados por la emergencia de la pandemia–.

"Echaron a ocho mil sanitarios argumentando que no hacían falta, pese al dinero con el que cuentan", señaló refiriéndose al superávit presupuestario de 2020 y 2021. Férriz añadió que los miles de refuerzos no son tales sino sustituciones del personal de baja o de vacaciones. "Moreno dijo que se habían recuperado los contratos y salieron los sindicatos a decir que era mentira", expuso Férriz.

La portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, coincidió en la crítica de la portavoz socialista: "Dicen que hay más personal que nunca y eso no es verdad. Hay más contratos, pero no más personal. Cubrir unas vacaciones o una baja no es aumentar la plantilla, pero claro son altas en la Seguridad Social y al ser una media verdad es la peor de las mentiras que han dicho", indicó la diputada antes de afearle a Aguirre que traslade al Ministerio de Sanidad cifras irreales de contagios. "No están notificando los datos y llegamos a la paradoja de que se cursan más bajas laborales que positivos se notifican. Y dicen que vamos a llegar al 80% de ciudadanos contagiados, que crucemos los dedos y que nos busquemos la vida. El sistema no está dando una respuesta adecuada para ninguna patología", dijo.

Nieto criticó al consejero por lamentar la falta de un fondo Covid de más de 7.000 millones prometido por el Gobierno a las autonomías: "Llevan dos años de superávit; les sobra el dinero pero no sabe cómo gastarlo".

La portavoz de Vox, María José Piñero, censuró la demora de las citas en Atención Primaria, la "pésima calidad asistencial que padecen los andaluces" y la implantación de la obligatoriedad del certificado Covid por no haber resuelto el pico de la sexta ola: "El pasaporte no protege y discrimina".