Autorizado el regreso a casa de las familias de tres de los seis bloques desalojados por el incendio

Las autoridades locales han autorizado ya el regreso a sus hogares de las familias de tres de los seis bloques de viviendas afectados por el aparatoso incendio declarado a las 5,00 horas de la madrugada de este miércoles en el aparcamiento subterráneo de uno de estos edificios de viviendas de la calle Estrella Sirio, en el barrio de Pino Montano de la capital, que se ha saldado con 30 coches afectados --al menos 15 de ellos, calcinados-- dos heridos leves por inhalación de humo y 92 familias desalojadas.

Según ha informado el concejal responsable del distrito Norte, Juan de la Rosa, en declaraciones a los medios de comunicación, de los seis bloques afectados por el incendio y desalojados por los servicios de emergencia, los bomberos han detectado daños en las estructuras de dos de ellos, con lo que sus habitantes no pueden regresar a sus hogares, siéndoles ofrecido alojamiento provisional por el Ayuntamiento.

En otros dos edificios de viviendas, los bomberos no han apreciado daños, con lo que ha sido autorizado el regreso de los moradores de los pisos.

En el caso de los restantes dos edificios de viviendas, los bomberos no han detectado daños estructurales pero sí en materia de saneamiento. Uno de ellos carece en estos momentos de suministro de electricidad o agua como consecuencia del incendio, con lo que no ha sido autorizado su realojo, aunque sí su acceso para recoger efectos y pertenencias; mientras el otro bloque sí cuenta con electricidad y abastecimiento de agua, pero no con saneamiento de agua, con lo que también en este caso ha sido permitido el realojo.

Durante la noche, patrullas de Policía Local vigilarán los bloques de edificios cuyo realojo no ha sido autorizado, según Juan De la Rosa, que ha encabezado una reunión junto al edil de Seguridad, Ignacio Flores; así como miembros de Policía Local, policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Lipasam y del propio distritos, junto con los vecinos afectados. Este jueves a las 11,00 horas se celebrará otra reunión sobre el asunto.