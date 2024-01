Axaragua y Playas de Torre del Mar inician una campaña para promover el consumo responsable de agua

La Empresa Pública de Aguas y Saneamientos de la Axarquía (Axaragua) y el Club Deportivo Playas de Torre del Mar han iniciado una campaña de concienciación para promover el consumo responsable de agua entre los deportistas de la comarca.

Así lo han dado a conocer este miércoles en las instalaciones de Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía el presidente de Axaragua, Jorge Martín, junto al presidente del Playas de Torre del Mar, Rafael Sánchez, quienes han explicado que la iniciativa "pretende difundir entre los distintos deportistas de los clubes existentes en la Axarquía y a la población en general, consejos para ahorrar agua y sensibilizar sobre la grave situación de escasez de agua y sequía que vivimos en la actualidad".

En ella también han participado la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía y en representación de Por Mi Pueblo, Marilé Muñiz, y el portavoz socialista, Antonio Yuste.

Han recordado que Axaragua "lleva meses tomando decisiones en materia de concienciación y ahorro de agua". En este sentido, la entidad dependiente de la Mancomunidad Municipios Costas del Sol-Axarquía está llevando a cabo campañas sobre "este tema tan preocupante en la actualidad para todos los vecinos y vecinas de la comarca y ahora se da un paso más contando además con la participación del club torreño, con el objetivo de fomentar el consumo responsable de este preciado bien y evitar cualquier consumo que no sea absolutamente indispensable".

De acuerdo con los organizadores, el Playas de Torre del Mar utilizará sus redes sociales y sus distintas actividades en la naturaleza, para hacerse eco de una serie de consejos que quieren que calen entre los deportistas axarqueños.

Entre otros, "reducir el tiempo de uso de las duchas y grifos al ducharse, lavarse los dientes o fregar los platos; usar siempre la lavadora y el lavavajillas llenos de carga, pues estos electrodomésticos consumen la misma cantidad de agua estando llenos que semivacíos; reutilizar el agua para regar las plantas o fregar los platos; revisar los grifos y tuberías para detectar fugas y proceder a su reparación lo antes posible y descargar las cisternas a la mitad de su capacidad, pues esta acción tiene el mismo efecto y consume menos de la mitad de agua".

El presidente de Axaragua, Jorge Martín, ha comentado que "se trata de una campaña de sensibilización para deportistas sobre la necesidad de ahorrar agua". "Cualquier contribución es buena en estos momentos para recudir el consumo dada la precaria situación hídrica que tenemos. Y si bien esta campaña va dirigida a los clubes existentes en la Axarquía, quiero hacerla extensiva a la población en general para que en el ámbito doméstico ahorren agua", ha expresado y ha agradecido "el trabajo que están desarrollando los técnicos de Axaragua así como a otras administraciones" y "el esfuerzo que están haciendo todos los ayuntamientos junto a sus vecinos y vecinas".

También ha enviado un mensaje "de tranquilidad" de cara al verano "tanto a la población residente como al sector agrícola y turístico ya que se están trabajando en múltiples posibilidades y recursos para tener agua durante los meses estivales".

Por su parte, Rafael Sánchez, presidente del club torreño ha declarado que "esta es una labor que depende de todos, por lo que rogamos a los usuarios en general y a los deportistas en particular que hagan el uso más eficiente posible del agua, cumpliendo con todas las medidas que se estipulen y evitando cualquier consumo que no sea absolutamente indispensable". "Si entre todos conseguimos la reducción del al menos el 20% del consumo de agua de forma voluntaria, no será necesaria la realización de cortes", ha agregado.

La Costa del Sol en general y la Axarquía en particular están viviendo una situación grave como consecuencia de una excepcional sequía. Para hacerle frente, la Junta de Andalucía y diversos ayuntamientos de la comarca han comenzado a restringir desde hace meses el consumo de agua. Para conseguirlo se han establecido medidas como la prohibición del riego de zonas verdes (tanto públicas como privadas), baldeos, llenado o rellenado de piscinas, duchas y surtidores públicos y lavado de coches, entre otros.