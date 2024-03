El Ayuntamiento presenta la Agenda Urbana Local, con nueve líneas estratégicas para impulsar "el Jaén del futuro"

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado la Agenda Urbana Local, un documento con nueve líneas estratégicas para impulsar la ciudad "del futuro" como un entorno "moderno, amable y sostenible" que ofrezca posibilidades de desarrollo a la ciudadanía.

El alcalde, Agustín González (PP), y el primer teniente de alcalde y concejal de Universidad, Convergencia Socioeconómica y Centro Especial de Empleo, Manuel Carlos Vallejo (Jaén Merece Más), han sido los encargados de dar a conocer este informe, que se llevará al próximo pleno para su aprobación."Es fundamental tener clara esa visión de futuro del modelo de ciudad que queremos. Para ello hay que trabajar a fondo para conocer cuáles son las debilidades y amenazas y cuáles son las oportunidades y fortalezas de esta ciudad: solo así se pueden plantear proyectos que nos impulsen, que sean realistas, necesarios y que aporten desarrollo y oportunidades para Jaén", ha afirmado el regidor.

En este sentido, ha destacado que el objetivo es que la capital se transforme y evolucione y se convierta en un entorno moderno, amable y saludable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)de la UE, que ofrezca posibilidades de desarrollo a sus ciudadanos.

Ha apuntado que, aunque los modelos de agenda urbana no tienen no tiene un carácter vinculante, el gobierno local lo abordará como si así fuera. "No vamos a repetir los errores del anterior mandato porque creemos que solamente proyectando, planeando, planteándonos retos, analizando la realidad y dando voz a todos los implicados, es la única forma de avanzar", ha apostillado.

González ha añadido que en la redacción de este documento la participación de los jiennenses ha sido clave y la voz de representantes de agentes económicos y sociales, universidad, asociaciones vecinales ha sido la base de las propuestas que recoge."Jaén tiene que despegar y tiene que hacerlo ya, desde este convencimiento llevamos trabajando muchos meses de forma paralela en la atracción de inversiones públicas y privadas así como en la consecución de todos los fondos europeos que podamos traer a nuestra ciudad, nosotros no vamos a dejar pasar esa oportunidad" ha declarado.

En esta línea, el primer teniente de alcalde ha subrayado que se ha trabajado "duro" porque había "poco tiempo". "Cuando llegamos en agosto esto estaba sin hacer y se trata de un documento necesario y obligatorio para poder participar en concurrencia competitiva en la ETI (Estrategias Territoriales Integradas), ya que aglutinan los objetivos de los cinco fondos europeos más importantes", ha comentado.

Al hilo, ha señlado que la ETI "excluye" a aquellos solicitantes que no presenten un documento de carácter estratégico que represente el modelo de ciudad al que se aspira como, por ejemplo, la Agenda Urbana.

DIAGNÓSTICO

En el caso de la de Jaén, sus en torno a 250 páginas se articulan en cinco grandes bloques: diagnóstico de la ciudad, análisis de las debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades; marco estratégico con los retos y objetivos alineados con la agenda urbana española, plan de acción con nueve líneas estratégicas y un último apartado enfocado al seguimiento y gobernanza.

Sobre las líneas estratégicas que incluye la Agenda Urbana Local, ha detallado que son 'Jaén paraíso de leyenda', con la rehabilitación de lugares turísticos como puede ser el parque de la Concordia; 'Jaén por el ocio sostenible', para impulsar las actividades culturales que respeten el entorno y generen una buena relación entre la ciudadanía; 'Jaén accesible', sobre rehabilitación urbana y fomento de la accesibilidad de las calles y edificios públicos.'Jaén, movilidad sostenible' apuesta por el transporte limpio y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero; 'Jaén ciudad sostenible' quiere potenciar la eficiencia energética, mientras que 'Jaén respira' plantea la creación de espacios verdes para hacer frente a los efectos del cambio climático.

A ellas se suman las líneas 'Jaén te cuida', sobre fomento de la inclusión social y de la formación y el empleo de calidad; 'Jaén te conecta', sobre innovación digital en los servicios públicos y la creación del 'Smart Jaén', y 'Jaén emprende y participa', encaminada a la dinamización del comercio y fomento empresarial.