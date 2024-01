El Ayuntamiento de Bailén impulsa una estrategia de comunicación digital para acercar información a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Bailén (Jaén) ha puesto en marcha una estrategia de comunicación digital con el objetivo de acercar a la ciudadanía información sobre acontecimientos, proyectos o trámites de interés. Para ello, entre otras cosas, ha creado un canal de Whatsapp.

El alcalde, Luis Mariano Camacho, junto a la concejala de Comercio María Torres, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa con la que "se pretende mantener un flujo constante de información entre la administración local y la ciudadanía, dando la información de manera positiva y constante en todas las redes sociales".

En este sentido, el regidor ha destacado que desde el Consistorio bailenense se impulsa y se colabora en multitud de proyectos "y es importante "comunicarlo de forma efectiva y en todos los canales digitales".

A su juicio, además, hay que "potenciar lo positivo, que es mucho más que lo negativo". "Es fundamental estar muy presentes en las redes sociales". De este modo, nadie dirá que en Bailén nunca hay nada o yo no me he enterado", ha afirmado.

Al hilo, ha explicado que la estrategia prevé la campaña 'Doce meses, doce formas de ver Bailén', para trasladar toda la información que se genere en el municipio. Así, durante los doce meses del año, cada lunes, se compartirán imágenes en redes sociales sobre diferentes iniciativas turísticas, comerciales, culturales, entre otras."Los bailenenses somos deporte, cultura, educación, salud, solidaridad turismo, medio ambiente, educación vial, juventud y familia", ha comentado Camacho, quien ha incidido en que la idea es poner en valor lo que oferta a la ciudadanía el Ayuntamiento en particular y el municipio en general.

Junto a ello, ha resaltado que la información que se transmita desde el Consistorio está presente ya en WhatsApp y en Tiktok, además de seguir en la web, en la 'app', en Bailén TV, en Instagram y YouTube. Las personas interesadas en suscribirse al canal de WhatsApp pueden hacerlo buscando 'Bailén Informa'.