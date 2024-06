El Ayuntamiento de Benalmádena no detecta evidencia de robo ni encriptación de información tras ciberataque

Mantienen suspensión temporal de la cita previa de la web informativa municipal y registro de certificados digitales de personas físicas

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), como entidad adherida a la RNS (Red Nacional de SOC) y dentro de las funciones de esta red, ha informado de que, tras las primeras 24 horas de análisis forense tras el ciberataque, "no se ha detectado evidencia de robo ni encriptación de información, que son los objetivos principales de cualquier ataque de este tipo", según ha explicado el Área de Modernización y Transformación Digital.

En un comunicado, desde el Consistorio han detallado que esta información "permite al equipo técnico informático afrontar la situación con optimismo".

No obstante, han precisado que desde el Ayuntamiento "se maneja la situación siempre con precaución y hasta que no terminen estos trabajos, y se tenga conclusión definitiva, no se podrá confirmar al 100% que el ataque ha sido repelido por completo".

Por otro lado, han explicado que de toda esta situación se ha dado cuenta en el gabinete de crisis y en una reunión en la que ha estado presente el alcalde, Juan Antonio Lara, y en el que se ha dado cuenta de manera pormenorizada de la situación.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

En relación con la actividad municipal, han recordado que desde el primer momento los funcionarios han podido trabajar con normalidad y los servicios municipales que se prestan a los ciudadanos no se están viendo afectados, pudiendo llevarse a cabo trámites, tanto presencialmente como a través de la sede electrónica, que permanece activa sin incidencia alguna.

No obstante, el Ayuntamiento de Benalmádena ha informado de que, de manera preventiva, por motivo de seguridad, se mantendrá de momento la suspensión temporal de la cita previa de la web informativa municipal y el registro de certificados digitales de personas físicas, cuyo impacto es mínimo, ya que dicho trámite puede llevarse a cabo en otras administraciones cercanas.