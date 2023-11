El Ayuntamiento de Benalmádena rechaza la amnistía en un pleno extraordinario y urgente

El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha rechazado la amnistía planteada por el PSOE para librar de sus delitos a los independentistas catalanes condenados con motivo del desafío secesionista, en 2017, a través de una moción promovida por el Grupo Municipal que sustenta al equipo de Gobierno, el Partido Popular, elevada para su debate en una sesión extraordinaria y urgente que ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, pese al voto en contra del PSOE y la abstención de Izquierda Unida.

El texto de la moción aprobada este jueves plantea seis acuerdos, que fueron defendidos por la edil y también senadora Lucía Yeves, quien ha destacado que esta moción se sumaba "a la denuncia de todas las asociaciones de jueces, jueces decanos, presidentes de Audiencias Provinciales y el propio Consejo General del Poder Judicial"."Queremos manifestar con esta moción nuestra repulsa a cualquier Ley de Amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley" y la "adhesión a la Constitución española de 1978 al ser el pacto que nos dimos todos fruto del acuerdo y del entendimiento y no de la imposición; integra sin excluir; no divide, sino que une a los españoles en torno a un proyecto común", ha enfatizado Yeves.

Los votos a favor del Grupo Municipal del PP, con mayoría absoluta, y los dos votos a favor de VOX, han servido para mostrar el rechazo expreso del Pleno del Ayuntamiento a cualquier acuerdo que plantee una amnistía contraria a lo establecido en la Constitución.

La moción fue cerrada por el alcalde, Juan Antonio Lara, quien señaló en su intervención que "Benalmádena alza la voz en este pleno, por los benalmadenses y por todos y cada uno de los españoles que nos sentimos vendidos y traicionados"."Estamos ante una investidura sin escrúpulos en la que todo vale, donde se ha cambiado impunidad a cambio de investidura", ha asegurado, "impunidad para todos los que cometieron actos de violencia, impunidad para los corruptos, impunidad para los involucrados en presuntos actos de terrorismo, impunidad para los que se fugan, impunidad para los que quieren destruir España, impunidad para quienes lanzaron adoquines a nuestra Policía", ha añadido."Estamos ante una investidura en la que la estabilidad de nuestro Gobierno pasa por los que quieren romper España. Y todo por un puñado de votos y por un presidente sin escrúpulos", ha sentenciado.

Así, el primer edil ha puesto especial énfasis al defender que "nuestra bandera no tiene color político, por ello pido a todos los benalmadenses que se sumen a esta concentración por España y por todos los Españoles", concentración que se celebrará este domingo en el municipio, en la Plaza de Austria, a las 12.00 horas, junto a la Casa de la Cultura. Del mismo modo, el alcalde ha pedido durante el pleno a la ciudadanía que "inunden nuestras calles con la bandera de España, sus balcones, sus casas... Vamos a defender juntos nuestra patria".

Desde este Ayuntamiento, ha subrayado, "defenderemos hasta el último día nuestra bandera; nuestra unidad; la división de poderes; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; defenderemos a nuestros jueces, a nuestros colectivos, y a todos y cada uno de nuestros ciudadanos a los que hoy estáis quebrantando sus derechos en el Congreso de los Diputados".

Por eso, "decimos alto y claro: 'No' a la Amnistía; 'No' a la impunidad; 'No' a la mentira, 'No' a la desigualdad entre comunidades autónomas; 'No' a quebrantar la separación de poderes; 'No' al separatismo, 'No' a los independentistas, 'No' a olvidar los delitos del intento de golpe de Estado en Cataluña; 'No' a Puigdemont; 'No' a Bildu; 'No' a Pedro Sánchez".

PP LLAMA A PARTCIPAR EN CONCENTRACIÓN

El PP de Benalmádena ha hecho un llamamiento a través de un comunicado en el que invita a a los benalmadenses a participar en la referida concentración para rechazar la amnistía y en defensa del Estado de Derecho."La de este domingo será una concentración marcada desde la serenidad y la moderación, que se realizará en numerosas ciudades de España, una concentración en defensa de la Constitución española de 1978 por una España que no divide, sino que une a los españoles en torno a un proyecto común", señalan.