El Ayuntamiento pone a disposición de los atletas nuevos dorsales para la 41ª Carrera Urbana Noche de San Antón

El Ayuntamiento de Jaén pone este jueves a disposición de los atletas nuevos dorsales para la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, en concreto para la prueba de adultos y élite (B).

Se trata de los que estaban prerreservados para quienes completaron la XXVII Media Maratón de la Mujer Corredora en memoria de Paco Manzaneda y para los 25 primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como femenina, de la XXIII Carrera Popular por la Paz y la Integración y que no han sido confirmados por sus titulares.

Las personas interesadas podrán adquirirlos desde las 10,00 horas de este jueves 28 de diciembre en la web www.jaenciudaddelatletismo.es. El precio es de 15 euros. "Con esta medida, se podrá cumplir el deseo de participar en la prueba de muchos atletas que no pudieron formalizar su inscripción cuando se abrió el plazo el pasado 6 de diciembre", ha afirmado en una nota el concejal de Deportes, Chema Álvarez.

En este sentido, ha afirmado que el plazo de inscripción finalizaba el 1 de enero, pero la alta demanda hizo que los 10.000 dorsales de la carrera B se agotaron "en apenas 70 horas". De este modo, ahora hay "una segunda oportunidad para que "los más rezagados" puedan participar en esta 41ª Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, prevista el 13 de enero.

Por otra parte, ha recordado que el plazo de inscripción para la carrera infantil (A) sigue abierto hasta las 23,00 horas del 1 de enero o hasta que se agote el cupo de 2.000 dorsales disponibles. "De momento se han inscrito 1.245 jóvenes sanantoneros y sanantoneras", ha precisado.

Para participar en esta prueba, antesala de la Carrera Élite y Adultos (B), hay que tener más de diez y menos de 16 el día de la celebración de la cita. La salida está prevista a las 18,30 horas y el circuito que deberán completar es de unos kilómetros.

En esta prueba no están permitidos los acompañantes y los participantes deberán anotar el número de teléfono de contacto del padre, madre o tutor en la parte trasera del dorsal. Se disputará en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y atletas con alguna discapacidad física, psíquica y sensorial.

RECOGIDA

La recogida de dorsales tendrá lugar en el gimnasio de las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja los días 10, 11 y 12 de enero en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 21,00 horas. También se podrán recoger el mismo día 13 entre las 9,00 y las 14,00 horas.

La bolsa del corredor de la carrera adultos y élite incluye una mochila y una medalla conmemorativa y la de la infantil, un 'gym bag', camiseta conmemorativa y una medalla. Ambas pruebas se desarrollarán por las calles de la capital jiennense, en circuitos totalmente urbanos y sobre superficie de asfalto, con salida y meta en la avenida de Andalucía.