El Ayuntamiento confía en que el Consejo de Ministros "siga adelante" con proyecto de la torre del puerto

El Consistorio aprobará la modificación de elementos del sistema general del Puerto

El proyecto de la torre del puerto, el hotel rascacielos previsto en el dique de Levante de Málaga, da un paso más. La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha informado de que el Ayuntamiento dará luz verde de forma definitiva en la próxima Comisión de Urbanismo a la modificación de elementos del Plan Especial del Sistema General Puerto de Málaga en la Plataforma del Morro, tras lo cual será aprobado por el Pleno del Consistorio.

Una vez reciba el visto bueno del Pleno, la construcción del hotel, previsto por la Autoridad Portuaria en la Plataforma del Morro de Levante, deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros, que como ha incidido la concejala "será quien tenga la última palabra para modificar, aprobar esta modificación y, por lo tanto, permitir el uso hotelero en esta parte del puerto, al igual que existe en otras ciudades españolas".

Ha confiado "en que el Consejo de Ministros siga adelante con este proyecto, porque tiene el amparo normativo más que fundamentado y justificado, porque es que, además, después de tantos años de tramitación, me parece que lo que ha aportado al expediente es un plus de calidad, un plus de eficiencia y de sostenibilidad jurídica del expediente".

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS

El documento de aprobación de la modificación de elementos del Plan Especial condiciona la concesión de licencia urbanística de obra para la construcción de la instalación hotelera, entre otros requisitos, al acuerdo del Consejo de Ministros donde se autorice dicha instalación en el dominio público portuario.

El objeto del expediente que se aprobará en la citada Comisión, tras superar todos los trámites e informes previos, es el de reordenar urbanísticamente el ámbito de la citada Plataforma, incluida en el vigente Plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios como zona de 'Interacción Puerto Ciudad' para establecer una nueva ordenación pormenorizada.

Dicha ordenación es la que posibilitará, desde el punto de vista urbanístico, la construcción de un complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural en las áreas B y E del Sector 2, con 45.000 metros cuadrados y una altura de 35+3 plantas (con categoría cinco estrellas), que completará y potenciará los usos ciudadanos y comerciales de los muelles 1 y 2, en coherencia con lo previsto en las determinaciones de dicho plan de espacios y usos portuarios.

De igual modo, el expediente que se va a aprobar el próximo lunes especifica que se significa a la Autoridad Portuaria a que, de forma previa a la obtención de licencia de obra municipal y conforme al informe sobre afectación al servicio de señalización marítima del organismo de Puertos del Estado, deberá ser construido un nuevo faro en el dique de levante que tendrá que ser objeto de dictamen, en su momento, de la Comisión de Faros. Además, para dar luz verde a la licencia se requerirá el acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Asimismo, se le significa a la Autoridad Portuaria, por un lado, que la actuación edificatoria deberá someterse al trámite de prevención ambiental para evaluar los aspectos más concretos de la actuación, una vez redactado el correspondiente proyecto de hotel, y por otro, a que el proyecto de obras debe ser remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para que ésta establezca las medidas de protección del patrimonio subacuático que proceda implementar.

Tras la aprobación del expediente por parte de la Comisión y el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, éste será remitido a la Dlegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para posteriormente ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.

CASERO: "EXPEDIENTE CUIDADO Y TRABAJADO"

La concejala delegada de Urbanismo ha incidido que con "ha sido un expediente largo, ha permitido, por lo tanto, mucho debate" y ha recordado que "es un expediente que ha tenido 14 hitos administrativos a lo largo de todos estos años". "Para mí es un expediente que está bien trabajado, absolutamente cuidado, estudiado, trabajado a nivel municipal y, por lo tanto, que cuenta con todos los parabienes técnicos y jurídicos para que podamos seguir adelante"."Confío en que el expediente se resuelva de manera positiva también en el Ministerio, porque todas las cuestiones que han ido surgiendo se han ido resolviendo durante todos estos años de tramitación, que no han sido pocos", ha abundado.

En este punto, ha subrayado que "el equipo de gobierno municipal nunca ha negado que el proyecto es interesante y es bueno para la ciudad de Málaga" y ha advertido de que "los grupos que hoy se oponen, en su momento fueron impulsores de esta modificación y lo fueron con luz y taquígrafo, con bombo y con platillo, aunque ahora lo nieguen o digan que han cambiado de opinión". Ha dicho, además, que del PSOE "ya no me sorprende nada, porque veo que la tónica de los cambios de opinión es la que marca y rige los designios".

No obstante, ha confiando en que "este expediente tenga el visto bueno del Consejo de Ministros" y "si no es así, pues ya desde el Gobierno se darán las oportunas explicaciones".

Eso sí, ha asegurado de que "lo que no tengo duda es de que el proyecto, esta modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, cuenta con todos los amparos legales que tiene que contar y, por lo tanto, para el equipo de gobierno el expediente está más que listo, estudiado y jurídicamente amparado para ser aprobado en la siguiente parte de la tramitación".

RESPETA OPINIONES PERO EL EXPEDIENTE "ESTÁ ARMADO Y JUSTIFICADO"

Por otro lado, tras ser cuestionada por las críticas de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte sobre la advertencia de que se incumpliría le ley del patrimonio histórico y el BIC de La Farola, la concejala ha señalado, en primer lugar, que el equipo de gobierno "respeta las opiniones con respecto a los gustos, las cosas gustan o no gustan y es absolutamente respetable, pero discrepamos bastante en cuanto a la legalidad del expediente"."La Farola es un BIC que tiene un entorno protegido que se limita al basamento de la farola exclusivamente", ha señalado, al tiempo que ha agregado que, por tanto, "este es un expediente que no está afectado por ningún BIC".

Así, ha añadido que, partiendo de esa base, "esa torre que es más baja que otras torres de otros sitios de España --poniendo como ejemplo Sevilla, Barcelona o Bilbao--; no sé por qué Málaga no habría de tener un equipamiento así. Está a 1.275 metros del centro, a 1.356 metros de la Aduana, a 1.500 de la Catedral, a 1.900 de Gibraltaro y a 1.500 del Ayuntamiento".

Por otro lado, en cuanto al uso de La Farola en el expediente, ha aludido a informes de Puertos del Estado y ha señalado también que "el puerto se moderniza, moderniza sus instalaciones, se amplía y las necesidades de cobertura de La Farola ya entran en esta modernización".

Cuestionada por si hay rechazo por parte del Consejo de Ministros el Ayuntamiento dará un paso más, Casero ha precisado que "la tarea del Ayuntamiento es cumplir con el mandato que impulsa el Puerto en cuanto a la modificación de elementos a nivel de planeamiento". "Nosotros no somos los promotores de la torre, eso no significa que no nos guste, nos encanta y vemos que es una buena oportunidad para Málaga, pero no somos el promotor de la iniciativa"."Confío en que ese escenario que me está planteando --de rechazo-- no se genere, porque estos son expedientes que se trabajan a nivel técnico, no a nivel político", ha recordado y ha dicho que le da "pena" que el PSOE esté"atrapado" por "el posicionamiento que tiene su socio de gobierno". A su juicio, "las confluencias de izquierda son las que han obligado al PSOE a modificar su postura inicial".