Ayuntamiento de Granada urge un acuerdo entre trabajadores y concesionaria del servicio de autobús urbano

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP), ha urgido a los representantes de los trabajadores y a la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano a llegar a un acuerdo que desconvoque las movilizaciones, que este viernes han supuesto un nuevo paro de 24 horas coincidiendo con la feria del Corpus.

Por su parte, el comité de empresa ha pedido al consistorio que medie en el conflicto, donde las negociaciones se han enquistado en las últimas horas, y garantice como Administración pública que el servicio se presta en unas condiciones laborales "dignas" donde los trabajadores cuenten con un descanso de 20 o 30 minutos dentro de las "largas" jornadas que realizan y a cargo de la empresa.

Las negociaciones se han enquistado en lo relativo a la aplicación de los descansos y de la subida salarial sin que hasta este mediodía se haya fijado un nuevo encuentro para seguir acercando posturas, según han detallado a Europa Press el presidente del comité de empresa, José Manuel Roldán, quien incide en que los trabajadores "están disponibles" para seguir hablando en cualquier momento.

Esta segunda jornada de huelga en el Corpus --la anterior fue el miércoles-- comenzó a las doce de la noche con pleno seguimiento de la plantilla como viene siendo habitual, afectando a las líneas que conectan con el recinto ferial y la previsión de aplicar servicios mínimos del 30 por ciento en algunos tramos horarios y solo un vehículo por línea en otros.

Jorge Saavedra ha defendido, en un audio remitido a los medios, que el equipo de gobierno "ha demostrado" en otras ocasiones su capacidad para negociar y para alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de los conflictos surgidos en la Policía Local o el Cuerpo de Bomberos."No nos escondemos, todo lo contrario, y asumimos nuestras responsabilidades", ha dicho, pero matizando que en el caso del transporte público "se trata de una empresa concesionaria y la obligación de llegar a un acuerdo es de la empresa y de las organizaciones sindicales".

Saavedra ha incidido en que los perjudicados en este conflicto están siendo los granadinos y el propio Ayuntamiento, "puesto que tiene contratado un servicio que en estos momentos no se está prestando con la normalidad que debiera" y ha pedido que se cumplan los servicios mínimos, así como que se llegue a un acuerdo que "normalice cuanto antes el servicio"."Les pedimos que se sienten indefinidamente lo que sea necesario, que negocien; que hablen y que lleguen a un acuerdo de manera urgente porque los granadinos no pueden ser rehenes, no pueden sufrir las consecuencias de esa falta de acuerdo entre la empresa concesionaria y las organizaciones sindicales. Ambas partes tienen la responsabilidad de ser flexibles, de tener capacidad para negociar y para llegar a un acuerdo urgente", ha incidido el edil.

HABLAN LOS TRABAJADORES

El presidente del comité de empresa ha destacado, por su parte, el masivo respaldo de la plantilla a estas movilizaciones ante el alto grado de malestar que existe por la necesidad de que se apliquen los descansos y contra la postura empresarial respecto a las mejoras salariales.

La propuesta es que se aplique la subida de acuerdo al IPC real con cláusula de revisión, pero a cambio la empresa quiere restarle a esa subida otros conceptos y la plantilla "no está dispuesta" a esta pérdida de poder adquisitivo, según relata Roldán a Europa Press en el transcurso de la nueva manifestación que la plantilla ha secundado por el centro de la ciudad con llegada a plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento.

Al gobierno local que preside Marifrán Carazo (PP) le han reclamado que medie en el conflicto y que, como Administración Pública, garantice que el servicio público de transporte se presta en unas condiciones laborales "acordes al siglo XXI", con un descanso de 20 o 30 minutos necesario "por salud laboral" y "del que tiene que hacerse cargo la empresa".