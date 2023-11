El Ayuntamiento de Madrid descarta pedir el cese del delegado del Gobierno, con la abstención del PP

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid no ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, reclamada por Vox y que ha contado con la abstención del PP, aunque ambos partidos han censurado su "nula capacidad de gestión".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, había exigido al Gobierno municipal el cese del delegado por ser el máximo responsable del operativo de seguridad en la región y ante la "grave e inaceptable utilización de la Policía Nacional" en las protestas contra la amnistía en Ferraz.

Ortega Smith ha defendido en el Pleno las manifestaciones "pacíficas y de resistencia cívica y democrática frente al golpe de Estado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez."No es otra cosa que la aplicación del derecho fundamental de manifestación recogido en la Constitución frente a un golpe de Estado, a la mayor corrupción política que se ha producido en España, con indultos y amnistía a cambio de votos", ha censurado."Desde Vox apoyamos todas las manifestaciones pacíficas en el ejercicio libre del derecho de expresión y condenamos cualquier tipo de violencia desde la que pueda ejercer un manifestante, hasta aquellas que desde el poder en ejercicio de abuso de la fuerza se puedan cometer el delegado de Gobierno de Sánchez", ha asegurado.

De esta forma, ha defendido que tanto Sánchez como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han tenido claro desde el primer minuto que querían "criminalizar" a los manifestantes "logrando telediarios con detenciones, con violencia, con la imagen de que los ultras queman las calles".

Ortega Smith ha expresado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en especial a la Unidad de Intervención Policial, pero ha condenado que alguno de ellos "siguiendo instrucciones políticas, llevan a cabo el exceso de la fuerza, con cargas indiscriminadas, con gases, con porras contra personas mayores y contra chavales jóvenes".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha afirmado que Martín se ha comportado como "un delegado socialista" y ha demostrado su "nula capacidad de gestión"."Todos recordamos cuando llegó su alegato a favor de Bildu y Esquerra, cuando manifestó que habían hecho mucho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera juntos. Es verdad que luego tuvo que pedir perdón y pedir disculpas por no expresarse pero nunca lo reconoció y nunca dijo que lo sintiera", ha valorado.

Además, ha insistido en que el delegado no es de su "agrado" y que simplemente se trata de "un esbirro más de Pedro Sánchez", sin embargo le ha respondido a Ortega Smith que la violencia demostrada por algunos manifestantes "hay que combatirla"."Si un estado no contiene la violencia, pierde los valores en los que sustenta nuestro sistema democrático, la libertad y la seguridad", le ha trasladado.

CONCENTRACIONES "ULTRAS" CON CÁNTICOS MACHISTAS

Por parte del PSOE, el concejal Enrique Rico ha tildado de "lamentable" la intervención del portavoz de Vox y cree que "nunca debería tener cabida en una institución como el Ayuntamiento de Madrid"."Usted habla de golpe de Estado y de situación de extrema gravedad para el Estado de Derecho. Lo realmente grave para el Estado de Derecho, de hecho, son las concentraciones de grupos ultras, de grupos nazis, de grupos fascistas con mensajes racistas y machistas", ha ensalzado.

De esta forma, ha pedido a Ortega que "respete a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y cree que lo realmente grave para el Estado de Derecho es "no asumir los resultados electorales del 23 de julio y no asumir la mayoría parlamentaria"."Señor Almeida como alcalde de Madrid le pido que por responsabilidad y por respeto a la democracia que primero condene con rotundidad la violencia de la extrema derecha (...) y que acepten el resultado electoral, porque de no ser así, estarán alimentando a los radicales, a los violentos, a que ataquen nuestras sedes", ha expresado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha asegurado que el PP sufre de una "grave distorsión de la realidad" y cree que es "fruto de ese fanatismo y de ese sectarismo ideológico" que tienen, "alentando disturbios en las calles con lanzamiento de piedras, bengalas y contenedores"."Hablan ustedes de que son víctimas del totalitarismo socialcomunista pero en sus manifestaciones vemos todo tipo de insignias antidemocráticas y ultras (...) El cara al sol constantemente, banderas con la esvástica. Eso no les debe parecer a ustedes antisemitismo", ha censurado Rubiño.

Además, se ha preguntado si puede haber una "mayor definición de golpe de Estado" que pedir que la Policía "se levante contra los mandos de un gobierno legítimamente salido de las urnas".