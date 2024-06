Ayuntamiento Madrid colaborará para esclarecer si se produjo vulneración de protección de datos con pareja de Ayuso

El Ayuntamiento de Madrid colaborará para esclarecer si se ha podido producir una vulneración en la protección de datos con la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en un encuentro con la prensa sobre Mad Cool.

La pareja de Ayuso ha registrado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ayuntamiento de Madrid por la supuesta filtración del expediente de las obras de su piso, según ha avanzado 'El Debate' y han confirmado Europa Press fuentes del entorno de González Amador.

En su escrito asegura que "el contenido íntegro del dossier con la información de su inmueble, y al que él todavía no habría tenido acceso en su totalidad pese a ser interesado directo, se filtró a varios periodistas y, al menos, a las filas del PSOE y Mas Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica que protege los datos de todos los particulares en España", según este periódico.

Carabante no tiene constancia de la denuncia "pero, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid colaborará en esclarecer si de verdad ha habido alguna vulneración de los derechos, en este caso en relación a la protección de los datos personales de una persona física, de un madrileño normal y anónimo como es Alberto González". "El Ayuntamiento pondrá a disposición del servicio de inspección todos los datos que están necesarios", ha asegurado.

En la misma línea ha ido la vicealcaldesa, Inma Sanz, que ha tenido conocimiento de la denuncia por los medios de comunicación. En el Consistorio sí saben de un escrito "que se ha dirigido al propio Ayuntamiento de Madrid en relación a esto". "Y, por lo tanto, lógicamente lo estudiaremos", ha apuntado."Parece en principio obvio que se ha podido filtrar algún dato de ese expediente y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es colaborar con esa investigación que se pueda producir. El ciudadano, como cualquier otro que tiene el derecho, si entiende que se han visto vulnerados sus derechos, puede solicitar esa investigación", ha manifestado Sanz, tras añadir que el Ayuntamiento de Madrid "es el primer interesado en colaborar con esa investigación".

UNA "CORTINA DE HUMO" PARA LA IZQUIERDA

Más Madrid ve en esta denuncia ante la Agencia de Protección de Datos la intención de "Ayuso de mandarle un recado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida porque no le gusta que la ley sea igual para todos".

Fuentes de Más Madrid han señalado a Europa Press que el problema "no es la filtración de un expediente sino el trato de favor que ha tenido el clan Ayuso por parte del Ayuntamiento de Almeida", hasta el punto de que "la inspección municipal actúo en mayo gracias a la denuncia de esta formación política, un año y medio después de que el propio Ayuntamiento ordenara paralizar unas obras ilegales, que nunca se paralizaron".

Esta denuncia de la pareja de Ayuso "es una cortina de humo, incapaces de tapar el cúmulo de mentiras e irregularidades que salpican a la presidenta" y advierten en Más Madrid que "si con esta clase de maniobras piensan que van a evitar los ojos, los oídos y el altavoz contra los desmanes que el PP quiere hacer a puerta cerrada, no lo van a conseguir"."Más Madrid seguirá combatiendo los abusos de Ayuso y Almeida en primera línea", se han comprometido. También han puesto el foco en el alcalde, quien "ha consentido todo esto y ha mirado hacia otro lado durante un año y medio". "La opacidad y la falta de explicaciones y, por supuesto, de inspecciones hasta nuestra denuncia, es muy grave. Almeida está haciendo un uso instrumental del Ayuntamiento, convirtiéndolo en su coto privado", han zanjado."NUEVO EPISODIO DE LAS 'GUERRAS DE GÉNOVA'"

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, cree que la denuncia no es más que "un nuevo episodio de la tinta de calamar del PP, que busca disipar la atención de los chanchullos y de la espiral de tratos de favor en los que está envuelto el clan Ayuso"."Esta maraña alrededor del PP mete sus tentáculos en absolutamente todo lo que toca y cree que puede gobernar esta ciudad a su antojo utilizando las instituciones como su coto privado. Evidentemente nosotros, como oposición, lo que hacemos es solicitar la información por los cauces debidos", ha remarcado."Tenemos acceso a la información que se nos facilita, no hay absolutamente ningún tipo de acceso indebido porque lo que tenemos es la información que nos corresponde como concejales del Ayuntamiento", ha subrayado desde la presentación de los Veranos de la Villa, donde ha criticado a una Ayuso "que no le gusta tener que cumplir con las normas que cumple el resto de ciudadanos".

Rubiño también ha deslizado que con esta denuncia se puede estar asistiendo "a un nuevo episodio en las 'guerras de Génova' y como a Ayuso no le ha gustado que Almeida le haga cumplir con las normativas, ahora resulta que le manda un recado a través de la Agencia de Protección de Datos"."AL ALCALDE SE LE ACUMULAN LAS DENUNCIAS"

El Grupo Municipal Socialista ha remarcado que ha obtenido información de estas obras "por la vía ordinaria de peticiones de información, como se hace habitualmente con todos los expedientes de los que disponen los servicios municipales", y lo hacen en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno.

En un comunicado, el PSOE defiende que "respeta siempre el principio de confidencialidad y el deber de secreto de todos los datos, de éste y de los demás expedientes" que recibe.

Es más, el Grupo Socialista ha presentado una denuncia en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción "sustentada en la censura del expediente solicitado de las obras de la vivienda donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid con su pareja".

En dicha denuncia "sólo se hizo referencia al número de expediente que figura en la web municipal de consulta de licencias CONEX, de acceso público, y que distintos medios de comunicación ya habían publicado".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado que al alcalde "se le van acumulando denuncias sobre este caso". "Primero, la presentada en la Oficina Antifraude por la censura aplicada al expediente de las obras del piso que el Grupo Municipal Socialista solicitó; en segundo lugar, la presentada ayer mismo ante la Fiscalía de Madrid contra la vicealcaldesa por desvelar el resultado de la citada denuncia, y hoy la presentada presuntamente por la pareja de la presidenta", ha enumerado."O son muchas las casualidades, o todo lo que tiene que ver con el piso donde reside la presidenta está lleno de irregularidades, sin que el alcalde haya dado ninguna explicación", ha señalado. Maroto ha destacado que "ayer Almeida calificó de ridícula la denuncia ante la Fiscalía pero estaría bien saber cómo califica la presunta denuncia de la pareja de la presidenta por el mismo motivo y si ha hablado con Ayuso sobre este asunto".