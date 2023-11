El Ayuntamiento de Madrid cesó al coordinador de Movilidad tras dar positivo en un control de alcoholemia

El Gobierno municipal de Madrid cesó al coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento, Federico Jiménez de Parga, tras dar positivo en un control de alcoholemia.

Así lo ha adelantado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, tras publicarse el acuerdo del 19 de octubre en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), agradeciéndole los servicios prestados.

Las mismas fuentes han señalado que tras lo ocurrido el ya ex coordinador de Movilidad comunicó a sus superiores lo ocurrido y también su decisión de "cesar voluntariamente".

Al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el coordinador asumió su responsabilidad "de forma inmediata" tras lo ocurrido. "Era obvio que no podía continuar en el cardo y eso es el acuerdo se tomó por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", ha aseverado ante los periodistas."Lo más grave supongo que hubiera sido ocultar que se hubiera producido ese positivo por alcoholemia y haberlo mantenido en el cargo", ha valorado, a la vez que ha insistido en que se trata de un comportamiento que es "incompatible con las exigencias éticas" de su cargo."La decisión se adoptó de forma inmediata y por tanto no ha habido ningún ocultamiento. Lo que se hubiera hecho un ocultamiento es si se hubiera dado ese positivo y no se hubiera tomado esa medida", ha detallado.