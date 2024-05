El Ayuntamiento de Málaga se suma a la conmemoración del Día contra la Lgtbifobia

De la Torre: "Los pasos adelante que se han producido de normalización en España no deben de ser de retroceso nunca"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido este viernes a la concentración y lectura de manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (LGTBIfobia) que ha tenido lugar en la plaza de la Merced.

El acto ha sido organizado por la Federación Andalucía Diversidad, una entidad que forma parte de la Agrupación de Desarrollo Lgtbi impulsada por el Ayuntamiento junto a otras entidades como Asociación Juntos Todos por la Igualdad, Apoyo Positivo, Colegandalus y Asima. En paralelo, desde este viernes y durante todo el fin de semana, la bandera LGTBI permanecerá izada en el mástil situado junto a la fachada del Consistorio.

De la Torre, durante su intervención, ha mostrado "el apoyo institucional del Gobierno de Málaga a todo lo que supone luchar contra la discriminación, en este caso por diversidad sexual, orientación sexual". "Me parece muy adecuado que ese día mundial sea recordado aquí también", ha dicho.

Ha señalado que "hay países donde esta situación para las personas Lgtbi es dramática, es una situación de vida o muerte, es una situación de libertad o no libertad" y ha valorado que "en España nuestra Constitución ampara los derechos de todos". En suma, "la igualdad plena. Y eso es lo que hay que suscribir y subrayar", ha dicho.

También ha agregado que "no solamente hay que recordarlo hoy, sino todos los días, cuando haya cualquier noticia, pensar internamente que eso no debe pasar"."No debe haber nunca manifestación de odio, ni un motivo que lo justifique y, en este tema, evidentemente, los pasos adelante que se han producido de normalización de las situaciones Lgtbi en España no deben de ser de retrocesos nunca, sino de avanzar en una igualdad de derechos para todos", ha subrayado.

Por último, desde el Ayuntamiento han recordado que, desde el año 2020, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con su primer Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género, en el que se conciben a las ciudades como espacios fundados por la diversidad, y con el que se trabaja para conseguir la prevención de estas actitudes LGTBIfóbicas y la creación de entornos seguros y libres de discriminación.