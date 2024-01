El Ayuntamiento de Málaga sufragará el proyecto de rehabilitación del colegio Domingo Lozano

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, va a sufragar la redacción del proyecto de rehabilitación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Domingo Lozano, que encargará a una asistencia técnica.

Este documento aportará la información relativa a la actuación que se debe llevar a cabo para resolver los problemas estructurales en el interior del colegio, así como el alcance económico de la actuación. Una vez realizado el proyecto de rehabilitación, el Consistorio lo remitirá a la delegación territorial de Educación de la Junta, en el marco de la colaboración interadministrativa y de las competencias que respectivamente ostentan en materia educativa ambas administraciones.

Desde el Consistorio han recordado en un comunicado, que el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, propuso el cese de la actividad de este centro de educación infantil y primaria ubicado en el distrito Cruz del Humilladero el pasado 20 de diciembre.

Esta información "es fruto de los estudios y seguimientos de las deficiencias del centro que Urbanismo lleva a cabo desde que en diciembre de 2022 el Consistorio clausurara algunas zonas del edificio y arreglara dos aulas para continuar con la actividad educativa". En septiembre de 2023, con la aparición de nuevas deficiencias en el centro, Urbanismo inició los ensayos de laboratorio y un estudio complementario de la estructura para disponer de un informe concluyente sobre el estado de la estructura del equipamiento.

Dicho informe concluyente fue puesto en conocimiento tanto del AMPA como de la delegación de Educación el pasado mes de diciembre, en la tercera de las reuniones mantenidas al respecto. Tal y como se informó a nivel técnico desde Urbanismo, las conclusiones del estudio geotécnico y de patologías determinan que el terreno en el que se encuentra el edificio presenta baja capacidad portante y que la cimentación es de baja calidad, lo que llevó al Ayuntamiento a decretar el cese de la actividad del centro.

REUNIFICACIÓN DE HERMANOS Y TRANSPORTE

Por su parte, y en relación con la situación derivada de la reubicación del alumnado del citado centro, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado en un comunciado que tras la finalización del plazo el pasado miércoles, 17 de enero, para la solicitud de reunificación de hermanos, la Delegación Territorial ha atendido las seis peticiones presentadas por las familias a tal efecto.

En total, eran 35 las familias con hermanos distribuidos en los dos centros en los que se reubicó al alumnado, el CEIP Ciudad de Popayán y el CEIP Luis Braille.

Por otro lado, han explicado desde la Junta que a pesar de no corresponder el servicio de transporte de acuerdo con la norma de aplicación, la Delegación Territorial ha determinado proporcionar dicho servicio para el alumnado cuyo domicilio se encuentre más alejado del CEIP Luis Braille, cuya distancia es de 1.100 metros del CEIP Domingo Lozano.

DECISIÓN TÉCNICA

En rueda de prensa de comparecencias previas al pleno del viernes, donde habrá mociones en relación con el centro, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha dicho entender "la inquietud" que a los padres puede suponer o generar el cambio de colegio, una vez empezado el curso escolar, pero ha dejado claro que "no es una cuestión política. No ha sido una cuestión política, por más que el PSOE y Con Málaga, incluso Vox, que se ha sumado a todas estas iniciativas y demás, se empeñen en decir que el Ayuntamiento es responsable"."Esto es una decisión técnica, no es una decisión política en absoluto. Si tuviéramos que hacerlo en circunstancias similares, lo haríamos igualmente", ha apostillado."El Ayuntamiento solo ha sido responsable de garantizar la seguridad de los niños", ha incidido la concejala y ha recordado que "durante más de un año de seguimiento del edificio, siempre a criterio técnico, se han hecho distintos estudios, hasta que ha llegado el momento en el que los técnicos, no la delegada del Área de Urbanismo, ni ningún otro concejal del equipo de gobierno, han recomendado un cese de actividad, no un desalojo", ya que "los técnicos estiman que a medio o largo plazo, estas grietas que han sido objeto de nuestra ocupación durante más de un año, pueden aparecer en otras zonas de este edificio".

Por tanto, ha continuado, "ante la posibilidad de que los padres se puedan volver a alarmar si salen una nueva grieta, recomendamos a Educación que cesara la actividad de este colegio". Al respecto, ha señalado que todo ello ha sido explicado a los padres, a la delegación de Educación y a la comunidad educativa al completo hasta en tres ocasiones."Hemos hecho un esfuerzo de coordinación y de transparencia, tanto con la comunidad educativa, como con la delegación de Educación. No es fácil ni es plato de gusto tomar decisiones de este tipo, pero, si lo tuviéramos que volver a hacer, lo haríamos; al final la seguridad de los niños es lo prioritario".

Por otro lado, ha insistido en que "el equipo de gobierno ha sido sensible en todo momento con los padres y con la comunidad educativa" y "también lo ha sido la Delegación de Educación", resistiéndose a entrar en cuestiones de planificación educativa, ya que no son competencia del Consistorio. Además, ha incidido en que hablará las veces que sean necesarias con los progenitores en lo relativo a las competencias municipales.

Ha insistido, por tanto y por último, en que "dentro de pocos meses tendremos un proyecto y, por lo tanto, estaremos ya en un segundo escenario de ver quién o cómo se sufraga el colegio Domingo Lozano", ha detallado Casero.