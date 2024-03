Ayuntamiento de Mijas reclama al Gobierno un plan de estabilización de playas "y no parches" tras el temporal

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, junto con el concejal de Playas, Daniel Gómez, ha visitado este lunes la playa de El Bombo para comprobar los daños sufridos tras el último temporal de poniente que ha azotado el municipio y ha reclamado al Gobierno central un plan de estabilización de playas y no "parches provisionales".

Según han señalado los responsables municipales en un comunicado, el coste estimado de los daños alcanza el medio millón de euros. Mata ha insistido en que el Ejecutivo desarrolle "de forma urgente" dicha plan, lo que ha calificado como "una reivindicación histórica".

La regidora ha detallado que esta zona ya había sido muy castigada por anteriores temporales, algo de lo que se había alertado "en más de una ocasión". "Hace unos días pedimos autorización para verter 13.000 metros cúbicos de arena y no nos dieron permiso argumentando que hacían falta análisis. Ahora, el mar literalmente se ha comido la playa provocando un escalón de más de dos metros", ha dicho.

Así, Mata ha calculado que harán falta "entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos para recuperar solo esta parte" y ha informado de que el pasado 9 de febrero remitió un escrito al Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Dirección General de la Costa y el Mar, pidiendo que se ejecutaran acciones para garantizar el estado de las playas, una solicitud que aún no ha recibido respuesta."Lo habíamos advertido, pero no ahora, sino que lo llevamos avisando desde hace años. Es necesario un plan de estabilización, no arreglos provisionales que son parches. No podemos quedarnos sin playas cada vez que hay un temporal", según ha criticado la regidora.

Además, en la playa de El Bombo ha resultado gravemente dañado un chiringuito, ya que parte del mismo ha quedado "colgando" sobre la arena.

Gómez ha indicado que también se han visto afectadas, aunque en menor medida, las playas de Los Cordobeses y la zona de El Almirante, además unos 140 metros de la Senda Litoral, lo que ha obligado a cerrar el paso en determinados tramos.

El edil ha explicado que desde el mismo viernes se está trabajando en la zona para retirar todos los materiales dañados. "Por parte del Ayuntamiento no van a faltar los medios para intentar que esta zona esté recuperada de cara a Semana Santa", ha afirmado.

Para terminar, la alcaldesa ha insistido en que si la situación de por sí ya es perjudicial "ahora aún más, pues estamos a dos semanas de la Semana Santa y el litoral es uno de nuestros grandes reclamos turísticos", insistiendo a Costas en que "tome cartas en el asunto para que esta dramática situación no se vuelva a repetir".