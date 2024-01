El Ayuntamiento y Telefónica acuerdan "impulsar" el centro de emprendimiento El Cubo, en el PCT Cartuja

El Ayuntamiento de Sevilla impulsará con la colaboración de Telefónica la infraestructura relacionada con el emprendimiento conocida como El Cubo, en el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, que contará con la participación municipal "directa". El anuncio ha sido hecho tras la reunión mantenida este marte entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la sede central de la compañía, el Distrito Telefónica.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha manifestado a través de una nota de prensa que "durante la reunión con Álvarez-Pallete, he podido explicarle que Sevilla es una ciudad con un gran potencial de atracción gracias al turismo, a la cultura, a la gastronomía, al ocio y a la climatología, entre otras cuestiones". Asimismo, le ha recalcado que "la ciudad cuenta también, entre otros factores, con el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, con espacio disponible para proyectos tecnológicos y de conocimiento que quieran establecerse en Sevilla"."El 42% de las 557 empresas presentes en el PCT Cartuja realiza actividades innovadoras y, actualmente, hay en marcha 753 proyectos de I+D+i. Por todo ello, he puesto a disposición de Álvarez-Pallete los servicios de la oficina Sevilla Open for Business para cualquier proyecto que la compañía de telecomunicaciones pudiera plantearse desarrollar en la ciudad", ha añadido Sanz.

Asimismo, José Luis Sanz ha declarado que "hemos acordado la intención de dar un impulso al proyecto El Cubo de Telefónica, que contará con la participación directa del Ayuntamiento de Sevilla". Por último, el primer edil ha apostillado que "ésta es una magnífica noticia para el sector tecnológico empresarial de la ciudad".

En esta línea, el regidor ha recordado que "l Cubo es uno de los cuatro hubs de emprendimiento de base tecnológica que Telefónica tiene en Andalucía, que sirve para asesorar y acelerar proyectos de emprendimiento innovador desarrollados en Sevilla. "La apuesta conjunta de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y Telefónica en este proyecto, redundará, sin lugar a dudas, en importantes beneficios que se traducirán en empleo de calidad, para la ciudad de Sevilla", ha sentenciado.