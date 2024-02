El Ayuntamiento de Torremolinos incrementa la partida de ayudas para menores con necesidades específicas

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha abierto la convocatoria para solicitar ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas. Este año se ha aumentado la partida en 15.000 euros, hasta llegar a los 50.000 euros, lo que significa que se podrá atender a un 30% más de menores.

Así lo han dado a conocer desde el Consistorio en un comunicado, en el que recuerdan que la finalidad de estas ayudas es contribuir a sufragar los gastos del tratamiento de menores con necesidades específicas debidamente acreditadas durante el año 2024. Igualmente, se pretende facilitar la atención necesaria para la mejora de la calidad de vida, favoreciendo el desarrollo y el bienestar del menor y su familia.

De forma genérica, esta ayuda comprendería atención temprana, atención psicológica, logopedia, psicomotricidad, habilidades sociales, atención a deficiencias sensoriales, o refuerzo educativo para menores con dificultades de aprendizaje.

El Ayuntamiento también detalla que durante el pasado año 2023 se prestó esta ayuda a 29 menores de la localidad, con una media de 120 euros al mes.

Se pueden beneficiar de estas ayudas menores con necesidades específicas debidamente acreditadas mediante certificado de discapacidad o informe del facultativo/a especialista correspondiente, cuya unidad familiar no pueda afrontar un adecuado tratamiento por causas económicas.

Las ayudas se concederán a los solicitantes cuya renta per cápita no supere el Iprem anual (8.400 euros). En concreto, para las familias cuya renta per cápita no supere el 80% del Iprem, la ayuda será del 80% del importe del tratamiento. Para las familias cuya renta per cápita no supere el 90% del Iprem, la ayuda será del 60% del importe del tratamiento. Por último, para las familias cuya renta per cápita no supere el Iprem, la ayuda será del 40% del importe del tratamiento.

El plazo de solicitud de estas ayudas permanece abierto hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar presupuesto antes de la fecha de finalización del plazo. Las solicitudes se pueden entregar presencialmente en el registro de servicios sociales del Ayuntamiento de Torremolinos o a través de la sede electrónica.

La persona solicitante de la ayuda debe, entre otros requisitos, tener algún hijo/hija con necesidades específicas debidamente acreditadas e informadas, con necesidad de recibir tratamiento en un centro especializado y tener más de 18 años o estar emancipado legalmente, aunque excepcionalmente podrán solicitarlas menores no emancipados que tengan hijos a su cargo.

También se debe acreditar cualquier vinculación de la unidad familiar con el municipio de Torremolinos a fecha de presentación de la solicitud, que la renta per cápita anual de la familia solicitante no supere el Iprem (8.400 euros en el año 2024), y que las personas solicitantes estén al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Torremolinos en el momento de presentar la solicitud, salvo que se trate de deudas o sanciones que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.