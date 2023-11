Ayuntamiento de Vélez-Málaga aumenta las horas de corte de agua mientras busca poner en marcha nuevos recursos

El concejal de Agua del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, ha informado, junto al edil de Servicios Sociales, Juan García, y el gerente de Aqualia, Javier Portero, de que la situación de sequía sigue "extremándose" y que, a pesar de que el Consistorio trata de ultimar la puesta en funcionamiento de "nuevos recursos hídricos" gracias a los trabajos conjuntos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Aqualia, se han aumentado las horas de corte de agua.

Claros ha explicado cuál la situación actual, ya que se han incrementado los cortes de agua, puesto que desde el pantano de la Viñuela apenas se suministra ya agua a Axaragua. "Actualmente se ha reducido el suministro procedente del embalse de la Viñuela hasta los 30 litros por segundo, que está recibiendo la ETAP Trapiche, y eso significa que el aporte íntegro del embalse es para suministrar a los pueblos del Valle de Benamargosa, y a nosotros ya no nos llega apenas nada".

Así las cosas, ha detallado que el caudal que se suministra actualmente a Vélez-Málaga ha pasado a ser únicamente de 182,8 litros por segundo. Este caudal es el que procede del propio pantano de la Viñuela, Guadalhorce (sistema EMASA) y los pozos de emergencia (2 y 3) del Río Chíllar. "Estas reducciones se traducen para nuestro municipio en que ya sólo cuenta con 182,8 l/s para el mes de noviembre, lo que ha provocado que tengamos que ampliar las horas de corte de suministro", ha insistido el edil.

Claros ha querido trasladar a los vecinos del municipio la "imperiosa necesidad de ahorrar agua en casa". "Nosotros debemos ser los primeros ahorradores, porque así podríamos acortar las restricciones. Los datos son muy claros: en el mes de octubre tan sólo conseguimos ahorrar un 8% con respecto a octubre de 2022, no siendo suficiente con respecto al objetivo marcado por la Junta de Andalucía del 20%", ha indicado.

En los hogares y casas particulares es donde menos se ha logrado ahorrar. Comparando octubre de 2022 con octubre de 2023 se han conseguido las siguientes reducciones totales: 54% de consumos de edificios municipales, 24% en no domésticos (piscinas, jardines, etcétera), 17% en grandes consumidores y tan sólo un 4% en los domésticos."En los meses de verano se alcanzó una reducción en los domésticos de aproximadamente el 10% consiguiendo en el global llegar al objetivo marcado del 20%, y ahora volvemos a pedirles a los vecinos un sobresfuerzo para reducir el consumo de agua en los domicilios con el fin alcanzar el 25%, que es la cifra que actualmente nos han impuesto y que se nos ha reducido. Si se alcanzase este ahorro no sería necesario aplicar cortes nocturnos", ha sentenciado el concejal de Agua.

Los responsables municipales han señalado que desde el Ayuntamiento y Aqualia no se ha dejado "ni un minuto" de trabajar para minimizar las pérdidas y fugas de agua, y para poner en marcha fuentes de suministro propias para paliar los efectos de la sequía y causar las menores molestias posibles a los vecinos.

Así, señalan que desde hace ya meses se volvió a explorar la zona de Vega Mena, próxima a la desembocadura del Río Vélez, que posee cinco pozos, al igual que la zona próxima de Vega Acosta, con otros cinco más. Ambos se encuentran en una ubicación estratégica, en los márgenes del río Vélez, en Torre del Mar y Almayate, respectivamente.

Claros ha resaltado que se están "poniendo al día las instalaciones y las conducciones de agua para tratar de aportar más recursos hídricos al sistema". De hecho, en breve podría activarse definitivamente, con lo que se aportaría un porcentaje próximo al agua que la Viñuela ha dejado de enviar, por lo que las restricciones se recortarían y afectaría a menos lugares y en horarios más reducidos de los actuales.

Javier Portero, gerente de Aqualia, ha sido muy claro y ha vuelto a pedir a los vecinos "el máximo ahorro posible". "El problema que estamos teniendo en Vélez es que históricamente hemos tenido un abastecimiento que era el 100% desde la Mancomunidad de Municipios, desde Axaragua. Esa situación se revertió en el 2018-19 poniendo en marcha el pozo del Molino de las Monjas y teníamos una fuente alternativa. Ese pozo, por desgracia, dejó de tener agua por la situación de sequía y volvimos a tener una dependencia del 100% desde Axaragua. Al reducir Axaragua los caudales aportados, automáticamente se tiene que traducir en una reducción de los caudales suministrados a los vecinos. Mientras menos caudal me suministren, menos puedo yo suministrar a los vecinos", ha señalado Portero.

Y ha continuado: "Desde hace unos tres meses venimos trabajando en ver cómo podemos aportar algo más de recursos al sistema, de forma que reduzcamos el impacto de las horas de suspensión de suministro a los vecinos. Había unos pozos que estaban abandonados desde hace muchísimos años y hemos realizado gestiones y trabajos sobre esos pozos y esperamos que en breve podamos aportar algo de recursos al sistema, que logre paliar parcialmente la situación".

Portero ha querido dejar claro que se trata de una ayuda "temporal" ya que la clave es "bajar el consumo" en los hogares. "Esto será una situación un poco temporal porque básicamente se necesita que se consuma menos recursos, hasta que de alguna forma nos puedan aportar otros caudales desde otros sistemas. La población se tiene que concienciar que el recurso que tenemos en esta zona está muy limitado y que, o lo gestionamos bien y hacemos buen uso de ese recurso o el problema irá cada día más porque no tenemos capacidad"."La población se tiene que dar cuenta de que los pequeños esfuerzos de cada van a suponer mucho en el total. Actualmente, la reducción de consumo que se está llevando a cabo en los consumidores domésticos es bastante reducida, porque hay muchos bloques con aljibes y hay muchos particulares que puedan tener en sus casas depósitos o aljibes que están haciendo uso de ellos. Y luego hay personas que se asustan y llenan las bañeras como si las restricciones fueran a durar 20 días, y por la mañana cuando vuelve el agua pues tira la bañera".

Portero ha insistido que la ayuda de estos pozos de Vega Mena se trata de eso, de "una ayuda", pero que no es la solución. "Los pozos nos van a ayudar a que los cortes sean de menos horas pero no nos van a dar una solución definitiva. Es decir, mañana no vamos a tener esta situación revertida porque pongamos en marcha estos recursos, porque los recursos son mucho más limitados que los caudales que necesitamos. Entonces es básico que se reduzcan todos aquellos consumos que no sea estrictamente necesarios".

Para terminar, Juan García, concejal de Servicios Sociales, ha puesto de manifiesto el trabajo que el equipo de gobierno está llevando a cabo para minimizar los perjuicios a la población y para hallar nuevos recursos."Nuestro compromiso con los vecinos está fuera de toda duda. Sabemos que la situación es muy compleja, pero queremos garantizar el bienestar de todos y tratar de que haya más agua. Mientras el Gobierno de España y la Junta de Andalucía no comiencen con las obras de la desaladora debemos continuar este camino y esperar que llueva en los próximos meses. Mientras esto sucede, la puesta en funcionamiento de estos pozos de agua será un paso significativo para amortiguar las restricciones nocturnas y garantizar un suministro estable para todos los vecinos de nuestra tierra", ha comentado.

Y ha ejemplificado con el consumo que se realiza en su casa. "La facturación bimensual de Aqualia estaba en torno a los 52 ó 53 euros y en mi casa, que somos dos adultos y dos niños, hemos conseguido reducirlo a 35 euros. Es nuestro granito de arena y todos, como vecinos, debemos hacerlo o pronto vamos a tener las horas muy limitadas de consumo de agua", ha finalizado.