Ayuntamiento de Zaragoza condena los ataques a la tauromaquia y reivindica el papel de la plaza de toros

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves, en sesión plenaria ordinaria, una moción de PP y VOX para codenar lo que considera "ataques políticos" contra la tauromaquia desde el Ministerio de Cultura, pedir la revocación de la decisión de no convocar el Premio Nacional de Tauromaquia y reivindicar el papel de la plaza de toros de la Misericordia en este ámbito e instar a la institución que la gestiona, la Diputación Provincial, que incremente la programación y apoye a las escuelas taurinas.

La iniciativa, que ha salido adelante con el voto favorable del Grupo Popular y de VOX, el rechazo de ZeC y la abstención del PSOE, también incluía otros puntos para apoyar la iniciativa del Gobierno autonómico de crear un premio regional de tauromaquia con el nombre del torero aragonés Nicanor Villalta y para la celebración de unas jornadas taurinas previas a las Fiestas del Pilar.

Desde el PP, el concejal Carlos Gimeno ha defendido que la tauromaquia es un elemento "indiscutible" del patrimonio del país y ha acusado a la izquierda de intentar "fracturar" todo aquello que "suena a tradición de España".

En la misma línea, Armando Martínez (VOX) ha asegurado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, demuestra "indignidad" para gestionar esta cartera que desconoce que los festejos taurinos "llevan entre nosotros muchos siglos", al menos 12, y han acompañado desde entonces a todos los estratos sociales.

Ha justificado esa acusación en que pretende "que nos traguemos que la cría del toro bravo es incompatible con el bienestar animal", cuando pasa la mayor parte de su vida "tranquilo" y recibiendo "los mejores cuidados", hasta que lo matan en la plaza.

Martínez ha tildado también a los antitaurinos de "falsos animalistas" y ha añadido que no tienen "el gusto y la sensibilidad que hay que tener para entender la tauromaquia" y que defienden un mundo de "ciudadanos pobres y tristes"."Van a tener que volver a ver los festejos taurinos en los carteles de las Fiestas del Pilar", ha concluido el representante de VOX, quien ha añadido que esto será así"les pique lo que les pique" y que "al que no le guste, que no vaya".

PSOE Y ZEC NO APOYAN LA MOCIÓN

La concejala del PSOE Eva Cerdán ha criticado que PP y VOX hayan aprovechado la cancelación de un premio, cuestión que no comparte, para tener "su minuto de gloria en la prensa".

Ahora bien, ha rechazado que la decisión de no convocar el Premio Nacional de Tauromaquia vulnere la ley o sea "una indignidad" y ha recordado que este galardón se crea en 2011 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero."Lo indigno", ha continuado, es lo que ha sucedido en Alpedrete (Madrid) con la retirada de espacios dedicados a Paco Rabal y Asunción Balaguer, así como que en ayuntamientos gobernados por PP y VOX se veten películas como "Barbie" o de temática LGTBI, como "20.000 especies de abejas".

El edil de ZeC Suso Domíngez ha coincidido en que la tauromaquia "no es de derechas ni de izquierdas", sino que es un debate de "sensibilidad ante el sufrimiento animal".

En este sentido, ha considerado "débil" el argumento de que "es cultura", porque también lo eran las luchas de gladiadores o la ablación del clítoris, ha insistido en que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y dicho que tampoco acepta el razonamiento de que es un sector económico, aparte de que lo ve "dudoso", después de que los espectadores hayan pasado de 9,6 a 1,3 millones entre 2016 y 2022 o que haya un 36% menos de espectáculos desde 2019. "La tauromaquia está agonizando y, si no hubiera dinero público, estaría en los libros de historia".

INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA TAUROMAQUIA

Desde el público, han intervenido, entre otros, un veterinario de la plaza de toros de Zaragoza, quien ha reconocido que "es evidente" que en los toros "hay sangre y hay muerte", lo que puede "herir la sensibilidad de algún espectador", pero "el torero transmite emoción al jugarse la vida delante de un animal fiero que lo puede matar".

A ello ha sumado que hay "numerosos estudios científicos" que afirman que el dolor del toro es "mínimo" por la liberación de endorfinas durante la lidia, así como el impacto económico, que ha cifrado en 8,7 millones de euros en el caso de la Feria del Pilar y en 20 millones en todos los festejos de la provincia de Zaragoza.

Ha intervenido también el torero Miguel Cuartero, quien ha asegurado que la capital aragonesa es "una de las ciudades más taurinas de España" y ha reivindicado la labor de las escuelas taurinas.