El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá la Guía de lenguaje inclusivo que VOX pide derogar

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá la Guía de uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en documentos administrativos, después de que decayera una moción de VOX que pide su derogación y que ha contado con el rechazo de PSOE y ZeC, y la abstención del PP, durante el debate en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad.

El concejal de VOX, Armando Martínez, ha pedido la eliminación de la Guía de uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en documentos administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza para "garantizar" una comunicación efectiva y comprensible entre el Ayuntamiento de Zaragoza y sus ciudadanos, así como el "ineludible compromiso" de mantener la imparcialidad y la neutralidad en la transmisión de información oficial.

Ha citado un estudio de la Universidad de Barcelona que hace pública su renuncia al lenguaje inclusivo y la adopción de nuevo del lenguaje masculino como genérico en sus textos normativos para deshacerse del "redundante" desdoblamiento masculino/femenino.

Ese estudio también argumenta, ha añadido, que el masculino "no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias y nuestro idioma permite y aconseja", en aras a la precisión y cuando sea necesario, el desdoblamiento en caso de "disposiciones normativas sensibles en las se regule la cuestión del género o de la igualdad si hay la necesidad explícita de visibilizar la presencia de las mujeres".

Ha avanzado que rechaza la enmienda del PP que propone "revisar" el lenguaje al argumentar que en VOX "no aceptamos paternalismos".

El concejal de ZEC, Suso Domínguez, ha dicho que el lenguaje construye realidades y VOX pretende acabar con la ideología de género que para ZeC es la lucha por la igualdad. "No hay nada más eficaz para invisibilizar una realidad que no nombrarlo y el lenguaje no binario tiene que ser un prioridad en el Ayuntamiento porque es un avance".

El diputado del PSOE, Francisco José Galán, ha defendido la Guía porque son normas básicas de comunicación y le ha afeado a VOX que hace política de "trabucazo y pólvora vacía" al tiempo que le ha instado a trabajar y no a "jautadas".

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha explicado que no cree en el uso del lenguaje para adoctrinar, sino para llegar a acuerdos. Ha defendido el uso del lenguaje inclusivo sin que se convierta en un "esperpento", porque los desdoblamientos no aportan nada y hay que acompañar a la RAE cuando dice que algunas veces son extralingüísticos y tienen otra intencionalidad que no sea comunicar bien.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Asimismo, ha decaído una moción de ZeC con el rechazado de PP y VOX y el apoyo del PSOE, en la que se pedía al Gobierno de Zaragoza a aumentar el número de plazas de agentes de igualdad, duplicando al menos las actuales y fortalecer los servicios sociales de atención a las víctimas de violencia machista dotándolos de presupuesto y personal suficiente que posibilite la buena atención, información y asistencia a las mujeres.

También se recoge organizar de manera conjunta con centros escolares, talleres y seminarios sobre educación afectivo-sexual, basados en la igualdad, el respeto mutuo y la libertad; además de fomentar que todos los planes estratégicos municipales incluyan la sensibilización en todas las violencias cometidas contra las mujeres.

En otro apartado se insta al Gobierno de la ciudad a dejar de subvencionar a asociaciones que lleven a cabo actuaciones contrarias al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

CULTURA

Por otro lado, se ha aprobado una moción de VOX con el apoyo del PP la abstención del PSOE y el rechazo de ZeC, en la que se pide la Gobierno de la Ciudad información sobre el estudio de la fórmula para la aplicación de una sola unidad de funcionamiento, dentro de las que prevé la legislación de gestión de los servicios públicos, de manera que se consiga una gestión más eficiente y eficaz de la competencia municipal en materia cultural, en los términos recomendados por la Intervención municipal y en los que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento del mes de abril de 2020, o que se inicie de inmediato, de no haberlo sido.