El Ayuntamiento apoya una aplicación pionera que ayuda a víctimas de violencia de género grabando audio y vídeo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar, han presentado este viernes una aplicación pionera de la empresa cordobesa No Solo Software, junto a la responsable del proyecto, Ángela Bermúdez, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género a grabar audios y vídeos desde el móvil cuando sufren actos de violencia de género al dar sólo a un botón, siendo "una prueba judicial". El Ayuntamiento ha adquirido 25 licencias de la misma, como prueba piloto.

En una rueda de prensa, tras asistir al minuto de silencio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la puerta del Ayuntamiento, Bellido ha declarado que es "una muestra inequívoca del compromiso del gobierno local" contra esta lacra, mediante "una herramienta especialmente satisfactoria".

Al hilo, ha elogiado que "es una innovación y demuestra que a través de las nuevas tecnologías también se puede ayudar en esta lucha; es la primera iniciativa de este tipo que se produce en España, y lo hace una empresa cordobesa, que ha desarrollado su labor en Córdoba y en toda España en los últimos años, además con un crecimiento importante reconocido".

En este sentido, el regidor ha remarcado que "se pone a disposición de las víctimas de violencia de género una nueva herramienta digital totalmente accesible y gratuita, que les permite poder acreditar ante un juez, de forma que cumpla con todas las garantías legales, un caso de violencia machista".

Asimismo, el primer edil se ha mostrado "convencido de que va a ser un éxito y que va a ayudar a otras muchas ciudades e instituciones a poder luchar contra la violencia de género".

Por su parte, Aguilar ha resaltado que se trata de "un proyecto innovador, con acento cordobés y con marca de mujer", destacando que "es un grupo de empresarias cordobesas" que "aportan una solución" a las víctimas de violencia de género, y ha agradecido a la entidad "investigar y seguir avanzando en esta lucha y poner medidas que avancen en el amparo de las víctimas", de cara a "denunciar".

Así, la delegada de Igualdad ha valorado "ir sumando medidas de apoyo a las víctimas y el compromiso también de luchar con esta lamentable realidad que vivimos como sociedad", con el fin de "hacer de Córdoba un lugar más libre de violencia machista"."Este desafío requiere el impulso de todos juntos, tanto de entidades públicas, como privadas, así como de organizaciones y asociaciones y un reto colectivo que debemos asumir todos como ciudadanos", ha subrayado Marián Aguilar.

CAMUFLADA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA

En concreto, la aplicación se llama 'Panoptico Guardian', va camuflada en el móvil, de manera que no está disponible para las descargas públicas, sino a través de instituciones, de ahí que el Ayuntamiento haya adquirido, en principio, 25 licencias para llevar a cabo desde diversas dependencias municipales y en las que "se van a priorizar los casos propuestos, según los informes técnicos, donde se vean que pueden ser de gran utilidad y en función del perfil y del caso de la víctima", ha aseverado Aguilar.

Además, ha aclarado que "esto va a ser una aplicación que no sustituye a los servicios de asistencia a las víctimas, ni a los de emergencia, sino que complementa los recursos existentes, proporcionando una seguridad jurídica que valida la evidencia de las pruebas a la hora de presentar una declaración y que evita también la revictimización que sufren las víctimas durante el proceso judicial que en ocasiones tienen que contar una, dos, tres y cuatro veces los hechos ocurridos". Y ha remarcado que "tiene una alta seguridad jurídica".

Y la responsable del proyecto ha detallado su funcionamiento, comentando que "casi el 50% de los casos que se producen de violencia de género no llegan a buen puerto en los tribunales o a nivel judicial, porque las pruebas no son admitidas a trámite", y con "la problemática muy importante de que se suelen producir en ambientes en los que no hay testigos", de ahí que haya destacado el uso de esta aplicación como una prueba a presentar.

En este caso, ha precisado que "la grabación no se queda en el teléfono, ni hay forma de acceder a ella", de manera que "no hay posibilidad de hacer una manipulación", al tiempo que "una vez que ha terminado, se manda automáticamente a una nube, a una red de 'Blockchain'", ha explicado, para agregar que "las altas garantías legales se consiguen con un TCP, que es un sello de tiempo, que certifica que en el proceso no se ha intervenido de ninguna manera, y se obtiene un certificado digital".

Tras ello, ha señalado que "la usuaria daría su consentimiento para que esa grabación se pueda utilizar y pase a compartirse con abogados, Fiscalía o institución, para que se pueda presentar en el proceso legal". "La diferencia que hay con otras aplicaciones que existen es que ahora mismo, en general en defensa de las víctimas, está el 'Botón del pánico', que avisa a la Policía o a otras entidades de que se está produciendo una situación de riesgo, pero sigue sin tener la posibilidad de conseguir las pruebas", ha puntualizado.

Este proyecto se inició en Colombia, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, para luchar contra la violencia en casos de mujeres, niños y ancianos en América Latina y el Caribe, ha afirmado Ángela Bermúdez, quien ha precisado que "la parte más de desarrollo legal la asumió el bufete de abogados Garrigues" y la aplicación cuenta con su "propio respaldo legal".