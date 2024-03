El Ayuntamiento aprueba el marco presupuestario de la ciudad hasta 2027

La Junta de Gobierno Local de Granada ha aprobado este viernes el marco presupuestario para los ejercicios 2025 a 2027, un documento que expone las proyecciones de los distintos tipos de ingresos y gastos del Ayuntamiento para los tres próximos años, "cumpliendo con la obligación de remitir información de los planes presupuestarios a medio plazo al Ministerio de Hacienda".

El portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra (PP), ha resaltado, según ha indicado también el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la comparecencia informativa de después de la Junta de Gobierno Local, las dificultades para poder aprobar el presupuesto de 2024, "debido a la herencia recibida", lo que ha añadido que "supuso estar fiscalizados e intervenidos por el propio Ministerio de Hacienda" en referencia a la etapa socialista.

No obstante, ha contrapuesto Saavedra, "hemos conseguido elaborar unas cuentas realistas de casi 330 millones, que son una herramienta para construir el proyecto de ciudad que queremos para Granada, que van a dotar a nuestra ciudad de estabilidad y que ya están provocando que empresarios e inversores recuperen la confianza para apostar" por la ciudad.

En este sentido, Saavedra ha señalado que "antes incluso de la aprobación del presupuesto 2024 ya nos pusimos a trabajar en el de 2025, el cual ya sí será un proyecto totalmente nuestro, sin lastres, con el que podremos poner en marcha todas las políticas y proyecto que queremos para nuestra ciudad".

Así, también en cumplimiento con la normativa prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ayuntamiento ha presentado el plan presupuestario 2025-2027, que aprueba los marcos en los que se encuadrará la elaboración de las cuentas anuales, "una vez conocida la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que haya suministrado el Estado".

Varios aspectos que hay que tener en cuenta para la elaboración de presupuestos futuros son el plan de ajuste al que "estamos forzados por recibir 35.578.383,33 euros en 2023 por parte del Gobierno central y que nos obliga a aprobar cada uno de los presupuestos con superávit de 6.300.000 euros y revertir el remanente de tesorería negativo en positivo a partir de 2029, además del cumplimiento del período medio de pago a proveedores a 30 días desde diciembre de 2023", ha expuesto el primer teniente de alcalde."Por ello el plan presupuestario que presentamos para los períodos 2025-2027, partiendo de los presupuestos de 2024, deben ser muy realistas, pero optimistas, ya que esperamos poder ampliar las partidas presupuestarias tras la ejecución rigurosa" de las cuentas de este año y "adoptando medidas de mejora de la gestión tributaria que ya hemos comenzado a aplicar y que ya están dando sus frutos", ha agregado.

Ha detallado que "la planificación de ingresos corrientes que hacemos de cara a los años 2025 a 2027 contempla un aumento de un tres por ciento respecto a 2024, en concepto de participación en los ingresos del Estado, pasando de 320.188.017,86 euros" a "322.508.381,82 euros" para los tres próximos ejercicios.

Al hilo, Saavedra ha ampliado que "la proyección que realizamos no contempla ingresos financiero a largo plazo, es decir, no contemplamos utilizar ingresos de préstamos, mientras que la previsión de ingresos no financieros contempla un capital de ingresos corrientes, provenientes de enajenaciones o ventas de solares, presupuestado en seis millones de euros".

En el ámbito de los temas urbanísticos, el portavoz ha informado la aprobación en Junta de Gobierno Local de la modificación en el uso de la parcela número 183 del Camino de Ronda, de 3.373,40 metros cuadrados de suelo, pasando a ser de uso terciario comercial a residencial.

El convenio que se aprueba se enmarca dentro de la innovación o modificación del PGOU de 2001, que pretendía cambiar el uso existente de la parcela de la antigua BMW de Camino de Ronda por el uso de un residencial plurifamiliar en manzana cerrada, con el propósito de crear una residencia de estudiantes de aproximadamente 588 habitaciones, construidas en un edificio de seis plantas, más dos se sótano, con la creación de 158 plazas de aparcamiento y 24 para bicicletas.